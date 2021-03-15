Зинченко влетело от тренера "МанСити" за слова на пресс-конференции

Гвардиола не согласился с украинцем по поводу возможностей его команды

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил с критикой в адрес украинского защитника "горожан" Александра Зинченко. Наставник не согласился со словами Зинченко во время пресс-конференции накануне матчу Лиги чемпионов против "Боруссии" из Менхенгладбаха 16 марта. Первый матч закончился победой англичан 2:0.

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Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

Украинский футболист заявил, что "МанСити" по силам выиграть сразу четыре трофея в этом сезоне. Но у испанского коуча, как сообщает УЕФА, другое мнение:

"Зинченко сказал, что мы можем выиграть все турниры за сезон? Я буду постарше Алекса. У меня больше опыта, и я с ним не согласен. Он должен думать только о том, чтобы хорошо сыграть против "Боруссии" и выйти в четвертьфинал. Это единственно возможный путь. Еще никто не завершал сезон с четырьмя трофеями. И я полагаю, что такого никогда не случится"

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Ранее мы сообщали, что Зинченко в "Манчестер Сити" получит новый контракт. Один из двух украинцев, которые выступают в английской Премьер-лиге, собирается задержаться на Туманном Альбионе.

Смотрите, как "МанСити" и "Боруссия" М играли в первом матче

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