Українця визнали найкращим гравцем своєї команди в матчі Ліги чемпіонів

Втіхою Маліновському після поразки від "Реала" стала найвища оцінка за гру від аналітиків

Український півзахисник Руслан Маліновський визнаний найкращим гравцем "Аталанти" в матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів в Мадриді, в якому, правда, його клуб поступився "Реалу" 1:3 (1:4 за сумою двох зустрічей) і вибув із ЛЧ.

Реклама

Найдорожчий український легіонер, якого Transfermarkt оцінює в 21 млн євро, отримав від аналітиків SofaScore за гру з "Реалом" оцінку 7,4 – найвищий бал у складі бергаманців, такий же у автора єдиного гола гостей Луїса Мюріеля.

/ Фото: Reuters

Руслан відіграв у вівторок увечері весь матч на стадіоні "Альфредо ді Стефано". Маліновський віддав 35 точних передач (81%), зробив 2 ключових паси, завдав 2 ударів повз ворота, зробив 3 обведення, виграв 4 з 12 єдиноборств, зробив 1 перехоплення і при цьому 18 разів втрачав м'яч.

Реклама

Дивіться, як після пасу Маліновського Сапата не реалізував вихід віч-на-віч

Після вильоту Маліновського (його одноклубник Коваленко не був заявлений на ЛЧ в складі "Аталанти), в Лізі чемпіонів залишаються двоє українців – Олександр Зінченко, який з "Манчестер Сіті" напередодні обіграв "Боруссію" з Менхенгладбаха 2:0, і запасний воротар "Реала" Андрій Лунін.

Огляд матчу "Реал" – "Аталанта" (3:1)

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама