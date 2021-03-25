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План спрацював ідеально! Шевченко задоволений грою у Франції

25 березня, 00:58

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Наша команда відігралася в матчі з чемпіонами світу

Збірна України успішно розпочала кваліфікацію ЧС-2022. На виїзді Україна зіграла внічию з Францією – 1:1 . Після матчу головний тренер нашої команди прокоментував результат поєдинку.

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"Було важко грати з такою командою, у якій багато талановитих гравців. Хлопці наші просто молодці, бо той обсяг роботи, який вони виконали, ті підстраховки і той тиск – все вдалося. Ми вибрали таку тактику і такий план. Інакше важко грати з такими командами. Футбол, можливо, був не дуже красивим, але компактним і лаконічним.

План спрацював ідеально. Тобто, ідеально було б в разі перемоги. Але ми вперше грали за такою системою, тому десь в перші хвилини розгубилися. Хлопці добре підготувалися, уважно слухали.

Рефері відсудив ідеальний матч. VAR допомагає в таких іграх, але рефері відпрацював ідеально" , – сказав Андрій Шевченко.

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збірна України ЧС-2022 збірна Франції

Джерело: sport.ua

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