План спрацював ідеально! Шевченко задоволений грою у Франції

Наша команда відігралася в матчі з чемпіонами світу

Збірна України успішно розпочала кваліфікацію ЧС-2022. На виїзді Україна зіграла внічию з Францією – 1:1 . Після матчу головний тренер нашої команди прокоментував результат поєдинку.

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"Було важко грати з такою командою, у якій багато талановитих гравців. Хлопці наші просто молодці, бо той обсяг роботи, який вони виконали, ті підстраховки і той тиск – все вдалося. Ми вибрали таку тактику і такий план. Інакше важко грати з такими командами. Футбол, можливо, був не дуже красивим, але компактним і лаконічним.

План спрацював ідеально. Тобто, ідеально було б в разі перемоги. Але ми вперше грали за такою системою, тому десь в перші хвилини розгубилися. Хлопці добре підготувалися, уважно слухали.

Рефері відсудив ідеальний матч. VAR допомагає в таких іграх, але рефері відпрацював ідеально" , – сказав Андрій Шевченко.

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