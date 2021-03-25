Кращий гравець збірної України в матчі з Францією не Малиновський і не Сидорчук

Збірна України почала відбір на ЧС-2022 з нічиєї в Парижі. Команда Шевченко відігралася в матчі проти Франції – 1:1і зіпсувала плани чинним чемпіонам світу. На гол Антуана Грізманна своїм ударом відповів Сидорчук, але автогол записали на Кімпембе.

Реклама

Читайте також: План спрацював ідеально! Шевченко задоволений грою у Франції

Кращим гравцем збірної України в матчі на "Стад де Франс" авторитетний портал WhoScored назвав захисника донецького "Шахтаря" Миколу Матвієнко. Він отримав за свою гру – 7,7 бала. На рахунку українця: один удар, три відбору, три перехоплення, шість виносів м'яча і чотири заблокованих удари.

Микола Матвієнко / Фото: УАФ

Реклама

Також високі оцінки в складі збірної України отримали Віталій Миколенко – 6,9, Руслан Малиновський і Сергій Сидорчук, у яких по 6,8 бала. А найкращим гравцем зустрічі став нападник збірної Франції Антуан Грізманн – 8,0. Футболіст відзначився голом, а також створив кілька небезпечних моментів біля воріт української команди.

Раніше президент привітав Україну з "крутим результатом" у Франції.

Свій наступний матч Україна проведе в неділю в Києві, наш суперник – Фінляндія. Фіни зіграли внічию з Боснією – 2:2. Дивіться всі результати першого дня відбору на чемпіонат світу-2022.

Дивіться огляд поєдинку Франція – Україна

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама