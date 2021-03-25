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Кращий гравець збірної України в матчі з Францією не Малиновський і не Сидорчук

25 березня, 02:27

Олена Павлова Олена Павлова

Микола Матвієнко отримав найвищу оцінку серед гостей в Парижі

Збірна України почала відбір на ЧС-2022 з нічиєї в Парижі. Команда Шевченко відігралася в матчі проти Франції – 1:1і зіпсувала плани чинним чемпіонам світу. На гол Антуана Грізманна своїм ударом відповів Сидорчук, але автогол записали на Кімпембе.

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Кращим гравцем збірної України в матчі на "Стад де Франс" авторитетний портал WhoScored назвав захисника донецького "Шахтаря" Миколу Матвієнко. Він отримав за свою гру – 7,7 бала. На рахунку українця: один удар, три відбору, три перехоплення, шість виносів м'яча і чотири заблокованих удари.

Микола Матвієнко

Микола Матвієнко / Фото: УАФ

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Також високі оцінки в складі збірної України отримали Віталій Миколенко – 6,9, Руслан Малиновський і Сергій Сидорчук, у яких по 6,8 бала. А найкращим гравцем зустрічі став нападник збірної Франції Антуан Грізманн – 8,0. Футболіст відзначився голом, а також створив кілька небезпечних моментів біля воріт української команди.

Раніше президент привітав Україну з "крутим результатом" у Франції.

Свій наступний матч Україна проведе в неділю в Києві, наш суперник – Фінляндія. Фіни зіграли внічию з Боснією – 2:2. Дивіться всі результати першого дня відбору на чемпіонат світу-2022.

Дивіться огляд поєдинку Франція – Україна

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Всі подробиці в спецтемі Збірна України

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