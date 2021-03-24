Відбір на "мундіаль" стартує! Розклад і результати: Франція – Україна та інші матчі середи

Сьогодні відкривається відбіркова кампанія світового футбольного форуму, фінальна частина якого запланована на кінець 2022 року в Катарі. Збірна України стартує трьома матчами протягом восьми днів. У середу поборемося в передмісті Парижа з французами. Тим часом, форварда збірної України не пустили до Франції.
До вашої уваги – розклад і результати матчів, а також трансляції на українському телебаченні. Зокрема, в нашій групі D пройдуть два поєдинки.
Група D
21:45 Франція – Україна, ТБ: "Футбол 1"
21:45 Фінляндія – Боснія і Герцеговина, ТБ: "Футбол 2" (23:40)
Група А
21:45 Португалія – Азербайджан, ТБ: "Футбол 2"
21:45 Сербія – Ірландія
Група Е
21:45 Бельгія – Уельс, ТБ: "Футбол 3"
21:45 Естонія – Чехія
Група G
19:00 Туреччина – Нідерланди, ТБ: "Футбол 2"
21:45 Латвія – Чорногорія
21:45 Гібралтар – Норвегія
Група G
21:45 Мальта – Росія
21:45 Кіпр – Словаччина
21:45 Словенія – Хорватія
Як відомо, у Шевченка є план на матч з Францією: "Футболісти зобов'язані перебудовуватися".
Згадаймо, як збірна України провела останній у 2020 році матч – у Німеччині:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк