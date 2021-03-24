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Відбір на "мундіаль" стартує! Розклад і результати: Франція – Україна та інші матчі середи

24 березня, 09:23

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

24 березня в Європі пройде 12 поєдинків кваліфікації чемпіонату світу-2022

Сьогодні відкривається відбіркова кампанія світового футбольного форуму, фінальна частина якого запланована на кінець 2022 року в Катарі. Збірна України стартує трьома матчами протягом восьми днів. У середу поборемося в передмісті Парижа з французами. Тим часом, форварда збірної України не пустили до Франції.

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До вашої уваги – розклад і результати матчів, а також трансляції на українському телебаченні. Зокрема, в нашій групі D пройдуть два поєдинки.

Група D

21:45 Франція – Україна, ТБ: "Футбол 1"

21:45 Фінляндія – Боснія і Герцеговина, ТБ: "Футбол 2" (23:40)

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Група А

21:45 Португалія – Азербайджан, ТБ: "Футбол 2"

21:45 Сербія – Ірландія

Група Е

21:45 Бельгія – Уельс, ТБ: "Футбол 3"

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21:45 Естонія – Чехія

Група G

19:00 Туреччина – Нідерланди, ТБ: "Футбол 2"

21:45 Латвія – Чорногорія

21:45 Гібралтар – Норвегія

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Група G

21:45 Мальта – Росія

21:45 Кіпр – Словаччина

21:45 Словенія – Хорватія

Як відомо, у Шевченка є план на матч з Францією: "Футболісти зобов'язані перебудовуватися".

Згадаймо, як збірна України провела останній у 2020 році матч – у Німеччині:

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