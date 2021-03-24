Отбор на "мундиаль" стартует! Расписание и результаты: Франция – Украина и другие матчи среды

Сегодня открывается отборочная кампания мирового футбольного форума, финальная часть которого запланирована на конец 2022 года в Катаре. Сборная Украины стартует тремя матчами в течение восьми дней. В среду сразимся в пригороде Парижа с французами. Тем временем, форварда сборной Украины не пустили во Францию.

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Вашему вниманию – расписание и результаты матчей, а также трансляции на украинском телевидении. В частности, в нашей группе D пройдут два поединка.

Группа D

21:45 Франция – Украина, ТВ: "Футбол 1"

21:45 Финляндия – Босния и Герцеговина, ТВ: "Футбол 2" (23:40)

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Группа А

21:45 Португалия – Азербайджан, ТВ: "Футбол 2"

21:45 Сербия – Ирландия

Группа Е

21:45 Бельгия – Уэльс, ТВ: "Футбол 3"

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21:45 Эстония – Чехия

Группа G

19:00 Турция – Нидерланды, ТВ: "Футбол 2"

21:45 Латвия – Черногория

21:45 Гибралтар – Норвегия

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Группа G

21:45 Мальта – Россия

21:45 Кипр – Словакия

21:45 Словения – Хорватия

Как известно, у Шевченко есть план на матч с Францией: "Футболисты обязаны перестраиваться".

Вспомним, как сборная Украины провела последний в 2020 году матч – в Германии:

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