Збірна України зіграла внічию з чемпіонами світу: ось це старт відбору на ЧС-2022!

Наша команда вдало стартувала у відборі на ЧС-2022

Збірна України блискуче почала відбір чемпіонату світу 2022 року. На виїзді наша команда зіграла внічию з чемпіонами світу! Ми вели онлайн-трансляцію матчу Франція – Україна.

Реклама

Вперше в кар'єрі "синьо-жовтих" на поле з капітанською пов'язкою вивів півзахисник "МанСіті" Олександр Зінченко. У віці 24 роки і 98 днів він став наймолодшим капітаном збірної України в історії. На рік перевершив досягнення Анатолія Тимощука.

Матч на "Стад де Франс" господарі поля почали з контролю м'яча, поступово затискаючи нас в своєму штрафному. І швидко вийшли вперед. Антуан Грізманн шикарно закрутив м'яч у дальню "дев'ятку". Але перед цим Бенжамен Павар, який брав участь в гольовий атаці, був в офсайді. VAR на грі не працював і рефері зарахував взяття воріт.

Для Грізманна цей м'яч став 34-м у футболці збірної Франції. Він наздогнав Давида Трезеге. Більше голів забивали лише Мішель Платіні (41 гол), Олів'є Жиру (44) і Тьєррі Анрі (51).

Реклама

До честі, збірна України не розклеїлася. Наша команда намагалася грати дуже дисципліновано в обороні і при можливості переходити половину поля. Пара вилазок до чужих воріт була холостими, а ось після перерви нам вдалося забити гол. Караваєв отримав м'яч на фланзі, увійшов в штрафний, скинув на Сидорчука. Той пробив по воротах, м'яч влучив у Кімпембе, змінив траєкторію і влетів в сітку.

Більше до кінця матчу голів команди не забили. Навіть особливо і гольових моментів не було. Заслужена нічия команди Андрія Шевченка.

Франція – Україна – 1:1

Голи: Грізманн (19) – Кімпембе (57, авт)

Франція: Льоріс – Павар, Варан, Кімпембе, Люка Ернандес – Канте, Рабьо – Коман (Дембеле, 63), Грізманн, Мбаппе (Мартьяль, 77) – Жиру (Погба, 63).

Реклама

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Сидорчук (Коваленко, 79), Малиновський, Зінченко, Шапаренко (Зубков, 86) – Яремчук (Мораес, 72).

Свій наступний матч Україна проведе в неділю в Києві, наш суперник – Фінляндія. Фіни зіграли внічию з Боснією – 2:2.

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама