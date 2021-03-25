Лучший игрок сборной Украины в матче с Францией не Малиновский и не Сидорчук

Сборная Украины начала отбор на ЧМ-2022 с ничьей в Париже. Команда Шевченко отыгралась в матче против Франции – 1:1 и подпортила планы действующим чемпионам мира. На гол Антуанна Гризманна своим ударом ответил Сидорчук, но автогол записали на Кимпембе.

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Лучшим игроком сборной Украины в матче на "Стад де Франс" авторитетный портал WhoScored назвал защитника донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко. Он получил за свою игру – 7,7 балла. На счету украинца: один удар, три отбора, три перехвата, шесть выносов мяча и четыре заблокированных удара.

Николай Матвиенко / Фото: УАФ

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Также высокие оценки в составе сборной Украины получили Виталий Миколенко – 6,9, Руслан Малиновский и Сергей Сидорчук, у которых по 6,8 балла. А лучшим игроком встречи стал нападающий сборной Франции Антуан Гризманн – 8,0. Футболист отметился голом, а также создал несколько опасных моментов у ворот украинской команды.

Ранее президент поздравил Украину с "крутым результатом" во Франции.

Свой следующий матч Украина проведет в воскресенье в Киеве, наш соперник – Финляндия. Финны сыграли вничью с Боснией – 2:2. Смотрите все результаты первого дня отбора на чемпионат мира-2022.

Смотрите обзор поединка Франция – Украина

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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