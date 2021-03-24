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Франція забила Україні після офсайду: відео голу та огляд відбіркового матчу ЧС-2022

24 березня, 22:21

Олена Павлова Олена Павлова

Всі найнебезпечніші моменти стартового матчу кваліфікації на "Стад де Франс"

Уже на старті кваліфікації до чемпіонату світу-2022 в Катарі Україні довелося боротися з діючими володарями трофея французами. При порожніх трибунах в Парижі господарі поля відкрили рахунок вже на 19-й хвилині. А на нашому сайті йде мультимедійний онлайн Франція – Україназ усіма найцікавішими подробицями.

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Треба сказати, що вже на 11-й хвилині просто якимось дивом ворота Бущана не розпечатав Жиру, який не влучив у ворота буквально з трьох метрів.

А ось Грізманн на 19-й хвилині свій момент не упустив. Нападник "Барселони" підібрав м'яч на фланзі, змістився в центр і технічно послал снаряд в дальню "дев'ятку" воріт збірної України. Хоча перед цим Павар перебував в офсайді перед пасом на Антуана і будь на цьому поєдинку VAR, цей гол могли б і не зарахувати. Але – 1:0.

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Раніше колишній півзахисник збірної України дав прогноз на матч з Францією з Москви.

Дивіться, як Франція і Україна грали в минулому році

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

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збірна України відео голів ЧС-2022 збірна Франції кваліфікація чс відбірковий турнір
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