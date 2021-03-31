Не DZIDZIO: хто виконає гімн України перед матчем з Казахстаном

Злата Огневич виконає гімн України перед початком сьогоднішнього відбіркового матчу до ЧС-2022, в якому команда Андрія Шевченка зустрінеться зі збірною Казахстану. Поєдинок пройде в Києві в НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 21:45. Україна – Казахстан трансляціяонлайн уже доступна на нашому сайті.
Україна – Казахстан: де і коли дивитися матч кваліфікації ЧС-2022
Відзначимо, що перед попереднім матчем з Фінляндією гімн України виконував DZIDZIO, проте поєдинок завершився несподіваною втратою очок для нашої команди і, ймовірно, його вирішили замінити.
Дивіться, як DZIDZIO виконував гімн України перед матчем Україна і Литви:
Нагадаємо, що ми проведемо стрім матчу Україна – Казахстан на нашому Youtube-каналі, де ви можете обговорювати поєдинок разом з нами в чаті уболівальників.
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