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Україна – Казахстан: де і коли дивитися матч кваліфікації ЧС-2022

31 березня, 12:35

Олена Павлова Олена Павлова

Список трансляцій поєдинку в Києві 31 березня – на ТВ і в інтернеті

Сьогодні в Києві збірна України проведе третій поєдинок у відборі до ЧС-2022 проти Казахстану. Цей матч стане останнім для команди Андрія Шевченка в березні. Зустріч на НСК "Олімпійськи" розпочнеться о 21:45. Україна – Казахстан онлайндоступний на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями.

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У прямому ефірі матч Україна – Казахстан в середу, 31 березня, починаючи з 21:45, покажуть канали "Україна" і "Футбол 1". Стрім поєдинку Україна – Казахстан дивіться на каналі Спорт Сегодня в YouTube. Також трансляція зустрічі онлайн доступна на сервісі OLL.TV.

Збірна України

Збірна України / Фото: УАФ

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Раніше Шевченко відсіяв гравця Реала і влив в заявку збірної свіжу кров. У число 23-х футболістів, які продовжують підготовку до гри, потрапив форвард Дніпра-1 Довбик.

Нагадаємо, проти Казахстану не зіграє Віталій Миколенкоза фол останньої надії у грі з Фінляндією (1:1), який привів до його видалення, пенальті і голу в наші ворота.

Дивіться огляд матчу Україна – Фінляндія

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

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