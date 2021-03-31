Україна – Казахстан: де і коли дивитися матч кваліфікації ЧС-2022

Сьогодні в Києві збірна України проведе третій поєдинок у відборі до ЧС-2022 проти Казахстану. Цей матч стане останнім для команди Андрія Шевченка в березні. Зустріч на НСК "Олімпійськи" розпочнеться о 21:45. Україна – Казахстан онлайндоступний на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями.
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У прямому ефірі матч Україна – Казахстан в середу, 31 березня, починаючи з 21:45, покажуть канали "Україна" і "Футбол 1". Стрім поєдинку Україна – Казахстан дивіться на каналі Спорт Сегодня в YouTube. Також трансляція зустрічі онлайн доступна на сервісі OLL.TV.
Збірна України / Фото: УАФ
Раніше Шевченко відсіяв гравця Реала і влив в заявку збірної свіжу кров. У число 23-х футболістів, які продовжують підготовку до гри, потрапив форвард Дніпра-1 Довбик.
Нагадаємо, проти Казахстану не зіграє Віталій Миколенкоза фол останньої надії у грі з Фінляндією (1:1), який привів до його видалення, пенальті і голу в наші ворота.
Дивіться огляд матчу Україна – Фінляндія
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