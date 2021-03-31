Букмекери в день гри опустили шанси України в матчі з Казахстаном

Якщо вранці команді Андрія Шевченка давали 80% на перемогу, то зараз – вже 74%

За лічені години до початку матчу відбору ЧС-2022 Україна – Казахстан, який стартує сьогодні о 21:45 на "Олімпійському", у букмекерів досить істотно погіршилися котирування на виграш команди Андрія Шевченка. Онлайн-трансляція Україна – Казахстан

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Україна – Казахстан: де дивитися матч

Українці і далі беззаперечні фаворити поєдинку, але якщо вранці в середу ймовірність їхньої перемоги оцінювалася в 80% (коефіцієнт 1.21), то зараз цей показник дорівнює вже 74% (коефіцієнт 1.3). Відповідно, у аналітиків зросла ймовірність нічиєї (з 14% до 17%) і виграшу Казахстану (з 6% до 9%).

Проте найвірогіднішим рахунком матчу букмекери, як і раніше, називають 2:0 на користь України.

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Збірна України / Фото: Reuters

Збірна Казахстану / Фото: Reuters

Нагадаємо, Україна виграла всі чотири попередні матчі у Казахстану – 2:1, 2:0, 3:1 і 2:1. Сьогодні потрібна п'ята перемога, інакше команда Шевченка суттєво ускладнить собі боротьбу навіть за друге місце в групі, яке дає перепустку до плей-оф, не кажучи вже про перший рядок, що гарантує потрапляння на ЧС напряму.

"Кваліфікація довга, у нас є час все виправити і потрапити на чемпіонат світу. Головне – перемогти в найближчому матчі і надалі не припускатися таких помилок, як з Фінляндією", – сказав після 1:1 з фінами Руслан Маліновський

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Відзначимо, що проти Казахстану у України не зіграє Миколенко – відбуває дискваліфікацію за фол останньої надії в грі з Фінляндією, який призвів до його вилучення, пенальті і голу в наші ворота.

Також не помічник збірній України сьогодні Коноплянка, який вибув на шість тижнів і ризикує пропустити фінальну частину Євро.

Дивіться, як Україна зіграла 1:1 з Фінляндією

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

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