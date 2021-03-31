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Три леви загризуть Польщу: прогноз коментатора на матч Англії

31 березня, 14:42

Кирило Круторогов , Олена Павлова

Кирило Круторогов передрікає перемогу господарів в Лондоні

31 березня в третьому турі кваліфікації ЧС-2022 зустрінуться фаворити групи I – збірні Англії та Польщі. Поєдинок в Лондоні на легендарному "Уемблі" розпочнеться о 21:45. Британці ще не втрачали очок у нинішньому відборі, а гостям доведеться обійтися без свого лідера Роберта Левандовскі, який отримав травму.

Прогноз на матч Англія – Польща

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Британці почали відбір на чемпіонат світу з двох перемог без пропущених голів. Під роздачу потрапили Сан-Марино (5:0) і Албанія (2:0). Тепер на них чекає зустріч з куди більш сильним суперником по групі.

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У стартових складах в обох попередніх матчах Гарет Саутгейт задіяв тільки Поупа, Стоунза, Маунта, Філіпса і Стерлінга. Решта потрапляли під ротацію. Це при тому, що чимало гравців взагалі не прибули в розташування команди або вже покинули його через травми: основний воротар Пікфорд, Олександр-Арнольд, Сака, Гріліш, Хендерсон, Решфорд, Санчо, Абрахам, Інгс і Барнс. Найбільше постраждала лінія атаки.

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Збірна Англії

Збірна Англії / Фото: Reuters

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Цікаво, що "кадра" втратила очки в грі з Угорщиною (3:3), а також перемогла Андорру (3:0), але перед найважливішим матчем втратила Роберта Левандовскі, який отримав травму і вибув на місяць. Таким був початок роботи португальця Паулу Соуза зі збірною Польщі. Він використовував дві тактичні схеми – 3-4-3 і 4-3-1-2, по ходу експериментуючи з вибором футболістів на полі. Крім Левандовскі через травму не зіграє Яцек Гуральський.

Для Польщі це буде перевірка на залежність від Левандовскі. З огляду на перебудову команди під керівництвом нового тренера, думається, вони поки не готові дати бій такому сильному супернику, як збірна Англії. Тому очікую перемогу "Трьох левів".

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прогноз коментатор збірна Англії ЧС-2022 збірна Польщі кваліфікація чс
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