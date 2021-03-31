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Не DZIDZIO: кто исполнит гимн Украины перед матчем с Казахстаном

31 марта, 19:18

Александр Трикиша Александр Трикиша

Смена исполнителя гимна станет фартовой для нашей национальной команды?

Злата Огневич исполнит гимн Украины перед началом сегодняшнего отборочного матча к ЧМ-2022, в котором команда Андрея Шевченко встретится со сборной Казахстана. Поединок пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45. Украина – Казахстан трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

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Украина – Казахстан: где и когда смотреть матч квалификации ЧМ-2022

Отметим, что перед предыдущим матчем с Финляндией гимн Украины исполнял DZIDZIO, однако поединок завершился неожиданной потерей очков для нашей команды и, вероятно, его решили заменить.

Смотрите, как DZIDZIO исполнял гимн Украины перед матчем Украины и Литвы:

DZIDZIO Видео: телеканал "Украина"
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Напомним, что мы проведем стрим матча Украина – Казахстан на нашем Youtube-канале, где вы можете обсуждать поединок вместе с нами в чате болельщиков.

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины ЧМ-2022 сборная Казахстана Злата Огневич гимн Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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