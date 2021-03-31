Букмекеры в день игры опустили шансы Украины в матче с Казахстаном

Если утром команде Андрея Шевченко давали 80% на победу, то сейчас – уже 74%

За считанные часы до начала матча отбора ЧМ-2022 Украина – Казахстан, который стартует сегодня в 21:45 на "Олимпийском", у букмекеров довольно существенно ухудшились котировки на выигрыш команды Андрея Шевченко. Онлайн-трансляция Украина – Казахстан

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Украина – Казахстан: где смотреть матч

Украинцы по-прежнему безоговорочные фавориты поединка, но если еще утром в среду вероятность их победы оценивалась в 80% (коэффициент 1.21), то сейчас этот показатель равен уже 74% (коэффициент 1.3). Соответственно, у аналитиков возросла вероятность ничьей (с 14 % до 17%) и выигрыша Казахстана (с 6% до 9%).

Тем не менее самым вероятным счетом матча букмекеры, как и раньше, называют 2:0 в пользу Украины.

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Сборная Украины / Фото: Reuters

Сборная Казахстана / Фото: Reuters

Напомним, Украина выиграла все четыре предыдущих матча у Казахстана – 2:1, 2:0, 3:1 и 2:1. Сегодня нужна пятая победа, иначе команда Шевченко значительно усложнит себе борьбу даже за второе место в группе, дающее пропуск в плей-офф, не говоря уже о первой строчке, гарантирующей прямое попадание на ЧМ.

"Квалификация длинная, у нас есть время все исправить и попасть на чемпионат мира. Главное – победить в ближайшем матче и впредь не допускать таких ошибок, как с Финляндией", – сказал после 1:1 с финнами Руслан Малиновский

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Отметим, что против Казахстана у Украины не сыграет Миколенко – отбывает дисквалификацию за фол последней надежды в игре с Финляндией, который привел к его удалению, пенальти и голу в наши ворота.

Также не помощник сборной Украины сегодня Коноплянка, который выбыл на шесть недель и рискует пропустить финальную часть Евро.

Смотрите, как Украина сыграла 1:1 с Финляндией

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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