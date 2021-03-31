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Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022

Среда, 31 марта
Олег Люлька Олег Люлька

Украина

21:45

Казахстан

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В среду, 31 марта, сборная Украины играет третий отборочный матч чемпионата мира-2022. В Киеве на НСК "Олимпийский" команда Андрея Шевченко принимает сборную Казахстана. Начало поединка – в 21:45. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию игры с видео голов и самых опасных моментов, а также с фотографиями и комментариями.

УКРАИНА – КАЗАХСТАН

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Напомним, украинцы обнадеживающе начали квалификацию к ЧМ-2022, сыграв в Париже с Францией 1:1 и дав основания полагать, что им по силам побороться за первое место в группе и прямую путевку на мировое первенство.

Однако затем последовала киевская ничья Украины с Финляндией 1:1 с эпическим фейлом от Миколенко, и теперь "сине-желтым" уже впору думать не о первом месте в группе, а о том, как бы занять второе, дающее путевку в плей-офф.

Отметим, что аутсайдер нашей отборочной группы Казахстан сыграл пока лишь один матч в квалификации, уступив в Нур-Султане Франции 0:2.

Отметим, что параллельно с матчем Украина – Казахстан в нашей отборочной группе сегодня проходит еще один поединок отбора ЧМ-2022 – Босния и Герцеговина принимает Францию.

Турнирная таблица группы D

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "К сожалению, есть неприятная новость. Накануне на тренировке Коноплянка получил травму и с Казахстаном не сыграет (Евгений выбыл на 6 недель). Что касается соперника, то у Казахстана хорошо организованная команда, которая всегда борется до конца. Мы знаем, что они любят играть вторым номером. Будет непростой матч. Перед нами стоит задача – выиграть"

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов: "Сборная Франции и сборная Украины – фавориты нашей группы. У украинцев хорошая, добротная команда с квалифицированными футболистами. На счет свежести и всего остального – преимущества у нас быть не должно. Да, мы сыграли на матч меньше, но футболистов у соперника достаточно. Возможно, нам дополнительной игры не хватило, чтобы быть более уверенными"

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

УКРАИНА: Бущан – Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь – Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Малиновский – Яремчук

КАЗАХСТАН: Мокин – Быстров, Ерланов, Малый, Алип, Валиуллин – Мужиков, Тагиберген, Васильев – Нургалиев, Федин

УКРАИНА – КАЗАХСТАН:
ЦЕНА СОСТАВОВ

Сборная Украины более чем в пять раз дороже казахстанской. Состав хозяев аналитики Transfermarkt оценивают в 130 млн евро, гостей – в 25 млн евро.

УКРАИНА – КАЗАХСТАН:
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • 10.06.2009 Украина – Казахстан 2:1
  • 10.09.2008 Казахстан – Украина 1:3
  • 04.06.2005 Украина – Казахстан 2:0
  • 08.09.2004 Казахстан – Украина 1:2

УКРАИНА – КАЗАХСТАН:
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Украина считается безоговорочным фаворитом сегодняшнего матча. На ее победу установлен коэффициент 1.21, на ничью – 6.80, на победу Казахстана – 17.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш украинцев – 80%, ничья – 14%, выигрыш казахстанцев – 6%.

Самым вероятным счетом матча букмекеры называют 2:0 в пользу Украины.

УКРАИНА – КАЗАХСТАН:
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Украина – Казахстан в среду, 31 марта, начиная с 21:45, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Стрим поединка Украина – Казахстан смотрите на канале Спорт Сегодня в YouTube. Также прямая трансляция игры доступна на сервисе OLL.TV.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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онлайн Сборная Украины ЧМ-2022 сборная Казахстана

Источник: Сегодня|Спорт

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