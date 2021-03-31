Українська
$ 27,89
32,72
  1. Новости спорта
  2. Турниры
  3. Чемпионат мира 2022 Катар

Стрим матча Украина – Казахстан. Обсуждаем матч вместе

31 марта, 17:31

Александр Трикиша Александр Трикиша

Команда Андрея Шевченко попытается одержать первую победу в отборе на мундиаль

Сегодня Украина проведет третий матч в рамках отбора на ЧМ-2022. Соперником команды Андрея Шевченко станет сборная Казахстана. Матч пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45. Трансляция Украина – Казахстан с видео голов и описанием всех ключевых моментов уже доступна на нашем сайте.

Реклама

Украина – Казахстан: где и когда смотреть матч квалификации ЧМ-2022

Также мы проведем аудиострим матча на нашем Youtube-канале, где вы можете обсуждать поединок вместе с нами в чате болельщиков.

Украина пока не может одержать победу в отборе на катарский чемпионат мира. После героической гостевой ничьей в матче против Франции наша национальная команда неожиданно потеряла очки в домашнем поединке против Финляндии и уже со второго тура вынуждена догонять французов в турнирной таблице.

Реклама

В тренде
Вы обгадились! В шахматах грянула украинско-российская война

Казахстан пока провел только одну встречу – дома уступил Франции со счетом 2:0. Впрочем, казахстанская команда не рассматривается в качестве конкурента Украины в борьбе за выход в финальную часть мундиаля.

Читайте также: Букмекеры в день игры опустили шансы Украины в матче с Казахстаном

Букмекеры считают Украину фаворитом матча: коэффициент на победу команды Андрея Шевченко – 1.29, на ничью – 5.55, на победу Казахстана – 15.00.

Реклама

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

онлайн Сборная Украины ЧМ-2022 сборная Казахстана стрим

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Соцсети потешаются над Россией. Более дурного гола вы еще не видели
Соцсети потешаются над Россией. Более дурного гола вы еще не виделиФутбол
Почему Миколенко похоронил сборную Украины? Стала известна причина
Почему Миколенко похоронил сборную Украины? Стала известна причинаФутбол
Что это было? Украина упускает победу над Финляндией в отборе на ЧМ-2022
Что это было? Украина упускает победу над Финляндией в отборе на ЧМ-2022Футбол
План сработал идеально! Шевченко доволен игрой во Франции
План сработал идеально! Шевченко доволен игрой во ФранцииФутбол
Что взбесило Роналду? Футболист выбросил капитанскую повязку и покинул поле до конца матча
Что взбесило Роналду? Футболист выбросил капитанскую повязку и покинул поле до конца матчаФутбол
И это уровень сборной? Вратарский ляп в матче отбора на ЧМ-2022 взорвал Сеть
И это уровень сборной? Вратарский ляп в матче отбора на ЧМ-2022 взорвал СетьЧМ 2022 Катар

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять