Стрим матча Украина – Казахстан. Обсуждаем матч вместе

Сегодня Украина проведет третий матч в рамках отбора на ЧМ-2022. Соперником команды Андрея Шевченко станет сборная Казахстана. Матч пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45. Трансляция Украина – Казахстан с видео голов и описанием всех ключевых моментов уже доступна на нашем сайте.

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Украина – Казахстан: где и когда смотреть матч квалификации ЧМ-2022

Также мы проведем аудиострим матча на нашем Youtube-канале, где вы можете обсуждать поединок вместе с нами в чате болельщиков.

Украина пока не может одержать победу в отборе на катарский чемпионат мира. После героической гостевой ничьей в матче против Франции наша национальная команда неожиданно потеряла очки в домашнем поединке против Финляндии и уже со второго тура вынуждена догонять французов в турнирной таблице.

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Казахстан пока провел только одну встречу – дома уступил Франции со счетом 2:0. Впрочем, казахстанская команда не рассматривается в качестве конкурента Украины в борьбе за выход в финальную часть мундиаля.

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Букмекеры считают Украину фаворитом матча: коэффициент на победу команды Андрея Шевченко – 1.29, на ничью – 5.55, на победу Казахстана – 15.00.

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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