Зеленський з шарфиком побажав удачі команді Шевченка перед матчем з Казахстаном

Президент України Володимир Зеленський чекає перемогу збірної України над Казахстаном в сьогоднішньому відбірковому матчі до ЧС-2022. Про це він повідомив на своїй станиці в Instagram, супроводивши коментар селфі з шарфом національно команди. Дивитися Україна – Казахстанможна на нашому сайті.
Україна – Казахстан: де і коли дивитися матч кваліфікації ЧС-2022
"Цей шарф пам'ятає безліч перемог, сьогодні чекаємо ще одну! Вперед, до перемоги, Україно!", – йдеться в повідомленні під фото.
Нагадаємо, що ми проведемо стрім матчу Україна – Казахстан на нашому Youtube-каналі, де ви можете обговорювати поєдинок разом з нами в чаті уболівальників.
Збірна України поки не може виграти у відборі на ЧС-2022. Два стартові матчі кваліфікації на мундіаль в Катарі команда Андрія Шевченка завершила з однаковим рахунком – 1:1.
Дивіться, як Україна грала в попередньому матчі проти Фінляндії:
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