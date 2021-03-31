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Зеленський з шарфиком побажав удачі команді Шевченка перед матчем з Казахстаном

31 березня, 18:34

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Глава країни вже чекає початку матчу Україна – Казахстан

Президент України Володимир Зеленський чекає перемогу збірної України над Казахстаном в сьогоднішньому відбірковому матчі до ЧС-2022. Про це він повідомив на своїй станиці в Instagram, супроводивши коментар селфі з шарфом національно команди. Дивитися Україна – Казахстанможна на нашому сайті.

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Україна – Казахстан: де і коли дивитися матч кваліфікації ЧС-2022

"Цей шарф пам'ятає безліч перемог, сьогодні чекаємо ще одну! Вперед, до перемоги, Україно!", – йдеться в повідомленні під фото.

Нагадаємо, що ми проведемо стрім матчу Україна – Казахстан на нашому Youtube-каналі, де ви можете обговорювати поєдинок разом з нами в чаті уболівальників.

Збірна України поки не може виграти у відборі на ЧС-2022. Два стартові матчі кваліфікації на мундіаль в Катарі команда Андрія Шевченка завершила з однаковим рахунком – 1:1.

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Дивіться, як Україна грала в попередньому матчі проти Фінляндії:

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

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Володимир Зеленський збірна України ЧС-2022 збірна Казахстану

Джерело: Сегодня|Спорт

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