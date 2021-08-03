За допінг з Олімпіади зняли ще одного спортсмена

На вживанні заборонених препаратів на Іграх у Токіо попався представник легкої атлетики – грузинський штовхальник ядра Бенік Абрамян

Штовхальник ядра Бенік Абрамян / Фото: Getty Images

Череда допінг-скандалів докотилася до Грузії. Міжнародне агентство допінг-тестування (ITA) повідомило, що грузинський штовхальник ядра Бенік Абрамян порушив антидопінгові правила і не візьме участі в Олімпійських іграх у Токіо.

Проба, взята у спортсмена ще 31 серпня, показала, що в тілі Абрамяна є заборонені анаболічні стероїди.

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Легкоатлет має право оскаржити накладення тимчасового відсторонення в Спортивному арбітражному суді. Але навіть фізично зробити це не встигає, адже кваліфікація у штовханні ядра у чоловіків на Іграх в Токіо – вже 3 серпня.

Беніку Абрамяну – 36 років. Він чемпіон Панармянських ігор-2007. Перед Олімпіадою в Токіо показав свій найкращий результат в кар'єрі – 21,11 м.

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Раніше ми писали, що допінг-хвиля накрила Україну: під час Ігор з Олімпіади зняли трьох наших легкоатлетів.

До того через скандали із забороненими речовинами відсторонили групу інших українських спортсменів – серед них тріатлоністка Юлія Єлістратова, гімнаст Олег Верняєв, важкоатлет Дмитро Чумак і боксер Євген Барабанов.