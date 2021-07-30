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Тут щось нечисто! Російський чемпіон Олімпіади під допінг-підозрою у суперників

Олег Люлька Олег Люлька
30 липня, 10:08
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Опоненти Євгена Рилова натякають, що дві свої золоті медалі в плаванні на спині на Іграх у Токіо той здобув не без допомоги заборонених препаратів
Мерфі (ліворуч) і Грінбенк (праворуч) сумніваються в чистоті Рилова (в центрі)
Мерфі (ліворуч) і Грінбенк (праворуч) сумніваються в чистоті Рилова (в центрі) / Фото: Reuters

Після перемог плавця Євгена Рилова з команди ОКР на 100 і 200 метрах на спині американець Раян Мерфі, який став другим на двухсотметрівці, запідозрив нечесну гру.

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"Дуже психологічно непросто від відчуття, що я брав участь у запливі, який, можливо, не був чистим, але що є, те є. Люди, які знають про ситуацію більше, ніж я, ухвалили те рішення, яке ухвалили. Я впевнений, що в плаванні є допінг. Це мене засмучує, але я повинен плавати", – наводить Swimming World Magazine слова Мерфі

"Очевидно, що ситуація, в якій ти не знаєш, чи чистий твій суперник, дуже складна. У Міжнародній федерації плавання мають розібратися з цим. У ЗМІ багато говорять про Росію на Олімпіаді. Шкода бачити спортсмена, знаючи, що в його країні існує допінг-програма з державною підтримкою і проти цього нічого не робиться", – це вже заява бронзового призера на двухсотметрівці Люка Грінбенка, якого цитує The Telegraph

При цьому сам Рилов запевняє, що він чистий. "Я завжди був проти допінгу. Багаторазово здавав тести. І буду робити це ще стільки разів, скільки потрібно. Решту коментувати не бачу сенсу", – заявив росіянин.

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Нагадаємо, через допінг-гріхи спортсмени з РФ виступають у Токіо без національних прапора і гімну.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
18
9
11
38
2
flag Японія ЯпоніяJP
15
4
7
26
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
12
9
31
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
4
5
13
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
3
11
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
8
15
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