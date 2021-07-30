Тут что-то нечисто! Российский чемпион Олимпиады под допинг-подозрением у соперников

Оппоненты Евгения Рылова намекают, что две свои золотые медали в плавании на спине на Играх в Токио тот добыл не без помощи запрещенных препаратов

Мерфи (слева) и Гринбэнк (справа) сомневаются в чистоте Рылова (в центре) / Фото: Reuters

После побед пловца Евгения Рылова из команды ОКР на 100 и 200 метрах на спине американец Райан Мерфи, ставший вторым на двухсотметровке, заподозрил неладное.

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"Очень психологически непросто от ощущения, что я участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым, но что есть, то есть. Люди, которые знают о ситуации куда больше, чем я, приняли решение, которое приняли. Я уверен, что в плавании есть допинг. Это меня расстраивает, но я должен плавать", – приводит Swimming World Magazine слова Мерфи

"Очевидно, что ситуация, в которой ты не знаешь, чист ли твой соперник, очень сложна. В Международной федерации плавания должны разобраться с этим. В СМИ много говорят о России на Олимпиаде. Жаль видеть спортсмена, зная, что в его стране существует допинг-программа с государственной поддержкой и против этого ничего не делается", – это уже заявление бронзового призера на двухсотметровке Люка Гринбэнка, которого цитирует The Telegraph

При этом сам Рылов уверяет, что он чист. "Я всегда был против допинга. Многократно сдавал тесты. И буду делать это еще столько раз, сколько нужно. Все остальное комментировать не вижу смысла", – заявил россиянин.

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Напомним, из-за допинг-грехов спортсмены из РФ выступают в Токио без национальных флага и гимна.