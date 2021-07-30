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Олімпіада 2020 в Токіо

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"Він терорист!" Іранцю пригрозили позбавленням "золота" Олімпіади

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
30 липня, 09:35
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Правозахисна група United for Navid закликала Міжнародний олімпійський комітет відібрати золоту медаль у Джавада Форугі, вважаючи, що той є членом терористичної організації
"Золото" Джавада Форугі під загрозою
"Золото" Джавада Форугі під загрозою / Фото: Reuters

На Іграх у Токіо 41-річний Форугі, котрий святкує день народження 11 вересня, посів першу сходинку у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 м.

Спортсмен є чинним членом Корпусу вартових ісламської революції – військово-політичного формування Ірану, визнаного терористичним у США.

"Видати золоту медаль члену терористичної організації – образа для інших спортсменів і темна пляма (на репутації) МОК. United for Navid закликає МОК негайно провести розслідування, а до того тимчасово зупинити визначення остаточних результатів змагання", – заявили правозахисники.

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Зазначимо, що група United for Navid була створена у відповідь на страту іранського борця Навіда Афкарі, який звинувачувався в організації протестів у країні і вбивстві одного з представників служби безпеки. Правозахисники United for Navid вважають, що Афкарі був засуджений несправедливо.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
17
8
11
36
2
flag Японія ЯпоніяJP
15
4
7
26
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
12
9
31
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
4
5
13
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
3
11
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
7
14
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