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Олімпіада 2020 в Токіо

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Всі медалісти Олімпійських ігор 29 липня

Олена Павлова Олена Павлова
29 липня, 17:20
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У четвер, 29 липня, на літніх Олімпійських іграх в Токіо розігрують 17 комплектів нагород у 8 видах спорту. Найбільше – в плаванні і веслуванні. Список всіх медалістів дня в Японії
Джессіка Фокс майже злетіла на нагородженні слаломісток
Джессіка Фокс майже злетіла на нагородженні слаломісток / Фото: Reuters

Цього дня визначилися медалісти у спортивній гімнастиці, академічному веслуванні, гребному слаломі, дзюдо, плаванні, фехтуванні, стендовій стрільбі і настільному тенісі. Загальний медальний залік Олімпіади-2020 є на нашому сайті.

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Медалісти Олімпіади-2020 28 липня:

АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ

Жінки, двійка

  • Gold Medal 1. Нова Зеландія
  • Silver Medal 2. Росія
  • Bronze Medal 3. Канада

Чоловіки, двійка

  • Gold Medal 1. Хорватія
  • Silver Medal 2. Румунія
  • Bronze Medal 3. Данія

Чоловіки. Двійка парна, легка вага

  • Gold Medal 1. Ірландія
  • Silver Medal 2. Німеччина
  • Bronze Medal 3. Італія

Жінки. Двійка парна, легка вага

  • Gold Medal 1. Італія
  • Silver Medal 2. Франція
  • Bronze Medal 3. Нідерланди

ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА

Жінки, приватне багатоборство

  • Gold Medal 1. Суніса Лі (США)
  • Silver Medal 2. Ребека Андраде (Бразилія)
  • Bronze Medal 3. Ангеліна Мельникова (Росія)

ВЕСЛУВАЛЬНИЙ СЛАЛОМ

Жінки, каное

  • Gold Medal 1. Джессіка Фокс (Австралія)
  • Silver Medal 2. Меллорі Франклін (Велика Британія)
  • Bronze Medal 3. Андреа Херцог (Німеччина)

ДЗЮДО

Чоловіки, до 100 кг

  • Gold Medal 1. Аарон Вольф (Японія)
  • Silver Medal 2. Чхо Гу Хам (Південна Корея)
  • Bronze Medal 3. Нияз Ільясов (Росія)
  • Bronze Medal 3. Жорже Фонсека (Португалія)

Жінки, до 78 кг

В тренді
  • Gold Medal 1. Шорі Хамада (Японія)
  • Silver Medal 2. Мадлен Малонга (Франція)
  • Bronze Medal 3. Анна-Марія Вагнер (Німеччина)
  • Bronze Medal 3. Майра Агіяр (Бразилія)

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС

Жінки

  • Gold Medal 1. Чень Мен (Китай)
  • Silver Medal 2. Сунь інша (Китай)
  • Bronze Medal 3. Міма Іта (Японія)

ПЛАВАННЯ

Чоловіки. 100 м, вільний стиль

  • Gold Medal 1. Калеб Дрессел (США)
  • Silver Medal 2. Кайл Челмерс (Австралія)
  • Bronze Medal 3. Климент Колесніков (Росія)

Чоловіки. 800 м, вільний стиль

  • Gold Medal 1. Роберт Фінке (США)
  • Silver Medal 2. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія)
  • Bronze Medal 3. Михайло Романчук (Україна)

Чоловіки. 200 м, брас

  • Gold Medal 1. Зак Стаблеті-Кук (Австралія)
  • Silver Medal 2. Арно Каммінг (Нідерланди)
  • Bronze Medal 3. Матті Маттссон (Фінляндія)

Жінки. 200 м, батерфляй

  • Gold Medal 1. Чжан Юйфей (Китай)
  • Silver Medal 2. Реган Сміт (США)
  • Bronze Medal 3. Хейлі Флікінджер (США)

Жінки. Естафета 4x200 м, вільний стиль

  • Gold Medal 1. Китай
  • Silver Medal 2. США
  • Bronze Medal 3. Австралія

СТЕНДОВА СТРІЛЬБА

Жінки, трап

  • Gold Medal 1. Зузана Регак-Штефечекова (Словаччина)
  • Silver Medal 2. Кейл Браунінг (США)
  • Bronze Medal 3. Алессандра Периллил (Сан-Марино)

Чоловіки, трап

  • Gold Medal 1. Іржі Ліптак (Чехія)
  • Silver Medal 2. Давид Костелецкі (Чехія)
  • Bronze Medal 3. Меттью Ковард-Холлі (Велика Британія)

ФЕХТУВАННЯ

Жінки. Рапіра, командний турнір

  • Gold Medal 1. Росія
  • Silver Medal 2. Франція
  • Bronze Medal 3. Італія

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
15
7
9
31
2
flag Японія ЯпоніяJP
15
4
6
25
3
flag США СШАUS
14
14
10
38
4
flag ОКР ОКРROC
8
11
9
28
5
flag Австралія АвстраліяAU
8
2
10
20
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
7
6
18
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
3
5
12
8
flag Франція ФранціяFR
3
5
3
11
9
flag Німеччина НімеччинаDE
3
3
7
13
10
flag Італія ІталіяIT
2
7
10
19
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$40,5 млн
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$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
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$27 млн
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