Всі медалісти Олімпійських ігор 29 липня

Цього дня визначилися медалісти у спортивній гімнастиці, академічному веслуванні, гребному слаломі, дзюдо, плаванні, фехтуванні, стендовій стрільбі і настільному тенісі. Загальний медальний залік Олімпіади-2020 є на нашому сайті.
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Медалісти Олімпіади-2020 28 липня:
АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ
Жінки, двійка
- 1. Нова Зеландія
- 2. Росія
- 3. Канада
Чоловіки, двійка
- 1. Хорватія
- 2. Румунія
- 3. Данія
Чоловіки. Двійка парна, легка вага
- 1. Ірландія
- 2. Німеччина
- 3. Італія
Жінки. Двійка парна, легка вага
- 1. Італія
- 2. Франція
- 3. Нідерланди
ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА
Жінки, приватне багатоборство
- 1. Суніса Лі (США)
- 2. Ребека Андраде (Бразилія)
- 3. Ангеліна Мельникова (Росія)
ВЕСЛУВАЛЬНИЙ СЛАЛОМ
Жінки, каное
- 1. Джессіка Фокс (Австралія)
- 2. Меллорі Франклін (Велика Британія)
- 3. Андреа Херцог (Німеччина)
ДЗЮДО
Чоловіки, до 100 кг
- 1. Аарон Вольф (Японія)
- 2. Чхо Гу Хам (Південна Корея)
- 3. Нияз Ільясов (Росія)
- 3. Жорже Фонсека (Португалія)
Жінки, до 78 кг
- 1. Шорі Хамада (Японія)
- 2. Мадлен Малонга (Франція)
- 3. Анна-Марія Вагнер (Німеччина)
- 3. Майра Агіяр (Бразилія)
НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
Жінки
- 1. Чень Мен (Китай)
- 2. Сунь інша (Китай)
- 3. Міма Іта (Японія)
ПЛАВАННЯ
Чоловіки. 100 м, вільний стиль
- 1. Калеб Дрессел (США)
- 2. Кайл Челмерс (Австралія)
- 3. Климент Колесніков (Росія)
Чоловіки. 800 м, вільний стиль
- 1. Роберт Фінке (США)
- 2. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія)
- 3. Михайло Романчук (Україна)
Чоловіки. 200 м, брас
- 1. Зак Стаблеті-Кук (Австралія)
- 2. Арно Каммінг (Нідерланди)
- 3. Матті Маттссон (Фінляндія)
Жінки. 200 м, батерфляй
- 1. Чжан Юйфей (Китай)
- 2. Реган Сміт (США)
- 3. Хейлі Флікінджер (США)
Жінки. Естафета 4x200 м, вільний стиль
- 1. Китай
- 2. США
- 3. Австралія
СТЕНДОВА СТРІЛЬБА
Жінки, трап
- 1. Зузана Регак-Штефечекова (Словаччина)
- 2. Кейл Браунінг (США)
- 3. Алессандра Периллил (Сан-Марино)
Чоловіки, трап
- 1. Іржі Ліптак (Чехія)
- 2. Давид Костелецкі (Чехія)
- 3. Меттью Ковард-Холлі (Велика Британія)
ФЕХТУВАННЯ
Жінки. Рапіра, командний турнір
- 1. Росія
- 2. Франція
- 3. Італія