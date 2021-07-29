Всі медалісти Олімпійських ігор 29 липня Поділитися Копіювати лінк

У четвер, 29 липня, на літніх Олімпійських іграх в Токіо розігрують 17 комплектів нагород у 8 видах спорту. Найбільше – в плаванні і веслуванні. Список всіх медалістів дня в Японії