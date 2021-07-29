Все медалисты Олимпийских игр 29 июля Поделиться Копировать ссылку

В четверг, 29 июля, на летних Олимпийских играх в Токио разыгрывают 17 комплектов наград в 8 видах спорта. Больше всего – в плавании и гребле. Список всех медалистов дня в Японии