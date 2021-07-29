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Олимпиада 2020 в Токио

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Все медалисты Олимпийских игр 29 июля

Елена Павлова Елена Павлова
29 июля, 17:20
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В четверг, 29 июля, на летних Олимпийских играх в Токио разыгрывают 17 комплектов наград в 8 видах спорта. Больше всего – в плавании и гребле. Список всех медалистов дня в Японии
Джессика Фокс почти взлетела на награждении слаломисток
Джессика Фокс почти взлетела на награждении слаломисток / Фото: Reuters

В этот день определились медалисты в спортивной гимнастике, академической гребле, гребном слаломе, дзюдо, плавании, фехтовании, стендовой стрельбе и настольном теннисе. Общий медальный зачет Олимпиады-2020 есть на нашем сайте.

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Медалисты Олимпиады-2020 28 июля:

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

Женщины, двойка

  • Gold Medal 1. Новая Зеландия
  • Silver Medal2. Россия
  • Bronze Medal3. Канада

Мужчины, двойка

  • Gold Medal 1. Хорватия
  • Silver Medal2. Румыния
  • Bronze Medal3. Дания

Мужчины. Двойка парная, легкий вес

  • Gold Medal 1. Ирландия
  • Silver Medal2. Германия
  • Bronze Medal3. Италия

Женщины. Двойка парная, легкий вес

  • Gold Medal 1. Италия
  • Silver Medal2. Франция
  • Bronze Medal3. Нидерланды

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ

Женщины, личное многоборье

  • Gold Medal 1. Суниса Ли (США)
  • Silver Medal 2. Ребека Андраде (Бразилия)
  • Bronze Medal 3. Ангелина Мельникова (Россия)

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ

Женщины, каноэ

  • Gold Medal 1. Джессика Фокс (Австралия)
  • Silver Medal2. Мэллори Франклин (Великобритания)
  • Bronze Medal3. Андреа Херцог (Германия)

ДЗЮДО

Мужчины, до 100 кг

  • Gold Medal 1. Аарон Вольф (Япония)
  • Silver Medal2. Чхо Гу Хам (Южная Корея)
  • Bronze Medal3. Нияз Ильясов (Россия)
  • Bronze Medal3. Жорже Фонсека (Португалия)

Женщины, до 78 кг

В тренде
  • Gold Medal 1. Шори Хамада (Япония)
  • Silver Medal2. Мадлен Малонга (Франция)
  • Bronze Medal3. Анна-Мария Вагнер (Германия)
  • Bronze Medal3. Майра Агияр (Бразилия)

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Женщины

  • Gold Medal 1. Чэнь Мэн (Китай)
  • Silver Medal2. Сунь Инша (Китай)
  • Bronze Medal3. Мима Ита (Япония)

ПЛАВАНИЕ

Мужчины. 100 м, вольный стиль

  • Gold Medal 1. Калеб Дрессел (США)
  • Silver Medal 2. Кайл Челмерс (Австралия)
  • Bronze Medal3. Климент Колесников (Россия)

Мужчины. 800 м, вольный стиль

  • Gold Medal 1. Роберт Финке (США)
  • Silver Medal2. Грегорио Пальтриньери (Италия)
  • Bronze Medal3. Михаил Романчук (Украина)

Мужчины. 200 м, брасс

  • Gold Medal 1. Зак Стаблети-Кук (Австралия)
  • Silver Medal2. Арно Камминга (Нидерланды)
  • Bronze Medal3. Матти Маттссон (Финляндия)

Женщины. 200 м, баттерфляй

  • Gold Medal 1. Чжан Юйфэй (Китай)
  • Silver Medal2. Реган Смит (США)
  • ​​Bronze Medal3. Хэйли Фликинджер (США)

Женщины. Эстафета 4x200 м, вольный стиль

  • Gold Medal 1. Китай
  • Silver Medal2. США
  • Bronze Medal3. Австралия

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

Женщины, трап

  • Gold Medal 1. Зузана Регак-Штефечекова (Словакия)
  • Silver Medal2. Кэйл Браунинг (США)
  • Bronze Medal3. Алессандра Перилли (Сан-Марино)

Мужчины, трап

  • Gold Medal 1. Иржи Липтак (Чехия)
  • Silver Medal2. Давид Костелецкий (Чехия)
  • Bronze Medal3. Мэттью Ковард-Холли (Великобритания)

ФЕХТОВАНИЕ

Женщины. Рапира, командный турнир

  • Gold Medal 1. Россия
  • Silver Medal2. Франция
  • Bronze Medal3. Италия

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Серебро
Бронза
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flag Япония ЯпонияJP
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flag США СШАUS
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4
flag ОКР ОКРROC
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9
28
5
flag Австралия АвстралияAU
8
2
10
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flag Великобритания ВеликобританияGB
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7
6
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7
flag Республика Корея Республика КореяKR
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flag Франция ФранцияFR
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5
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9
flag Германия ГерманияDE
3
3
7
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flag Италия ИталияIT
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