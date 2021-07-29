Все медалисты Олимпийских игр 29 июля

В этот день определились медалисты в спортивной гимнастике, академической гребле, гребном слаломе, дзюдо, плавании, фехтовании, стендовой стрельбе и настольном теннисе. Общий медальный зачет Олимпиады-2020 есть на нашем сайте.
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Медалисты Олимпиады-2020 28 июля:
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
Женщины, двойка
- 1. Новая Зеландия
- 2. Россия
- 3. Канада
Мужчины, двойка
- 1. Хорватия
- 2. Румыния
- 3. Дания
Мужчины. Двойка парная, легкий вес
- 1. Ирландия
- 2. Германия
- 3. Италия
Женщины. Двойка парная, легкий вес
- 1. Италия
- 2. Франция
- 3. Нидерланды
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
Женщины, личное многоборье
- 1. Суниса Ли (США)
- 2. Ребека Андраде (Бразилия)
- 3. Ангелина Мельникова (Россия)
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ
Женщины, каноэ
- 1. Джессика Фокс (Австралия)
- 2. Мэллори Франклин (Великобритания)
- 3. Андреа Херцог (Германия)
ДЗЮДО
Мужчины, до 100 кг
- 1. Аарон Вольф (Япония)
- 2. Чхо Гу Хам (Южная Корея)
- 3. Нияз Ильясов (Россия)
- 3. Жорже Фонсека (Португалия)
Женщины, до 78 кг
- 1. Шори Хамада (Япония)
- 2. Мадлен Малонга (Франция)
- 3. Анна-Мария Вагнер (Германия)
- 3. Майра Агияр (Бразилия)
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Женщины
- 1. Чэнь Мэн (Китай)
- 2. Сунь Инша (Китай)
- 3. Мима Ита (Япония)
ПЛАВАНИЕ
Мужчины. 100 м, вольный стиль
- 1. Калеб Дрессел (США)
- 2. Кайл Челмерс (Австралия)
- 3. Климент Колесников (Россия)
Мужчины. 800 м, вольный стиль
- 1. Роберт Финке (США)
- 2. Грегорио Пальтриньери (Италия)
- 3. Михаил Романчук (Украина)
Мужчины. 200 м, брасс
- 1. Зак Стаблети-Кук (Австралия)
- 2. Арно Камминга (Нидерланды)
- 3. Матти Маттссон (Финляндия)
Женщины. 200 м, баттерфляй
- 1. Чжан Юйфэй (Китай)
- 2. Реган Смит (США)
- 3. Хэйли Фликинджер (США)
Женщины. Эстафета 4x200 м, вольный стиль
- 1. Китай
- 2. США
- 3. Австралия
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
Женщины, трап
- 1. Зузана Регак-Штефечекова (Словакия)
- 2. Кэйл Браунинг (США)
- 3. Алессандра Перилли (Сан-Марино)
Мужчины, трап
- 1. Иржи Липтак (Чехия)
- 2. Давид Костелецкий (Чехия)
- 3. Мэттью Ковард-Холли (Великобритания)
ФЕХТОВАНИЕ
Женщины. Рапира, командный турнир
- 1. Россия
- 2. Франция
- 3. Италия