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Миша – ти мій герой! Як красуня-легкоатлетка відреагувала на медаль чоловіка

Олена Павлова Олена Павлова
29 липня, 09:02
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29 липня плавець Михайло Романчук приніс Україні четверту медаль на Олімпійських іграх-2020 року, порадувавши свою титуловану дружину Марину Бех
Михайло Романчук та Марина Бех
Михайло Романчук та Марина Бех / Фото: НОК України

Сьогодні вранці Романчук став третім на 800-метрівці вільним стилем, відставши на півсекунди від чемпіона – американця Роберта Фінке, і на дві десяті секунди – від срібного призера, італійця Грегоріо Пальтріньері. Але чемпіонка Європи зі стрибків у довжину впевнена, що перемога – попереду.

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"Мій бронзовий медаліст Олімпіади! Ти мій герой! Я так пишаюся тобою! І я знаю, що ще більше і краще тільки попереду! Я завжди з тобою. Люблю безмежно!", – написала в своєму Instagram Марина, яка була присутня на трибунах

Марина Бех та Михайло Романчук влаштували побачення на даху
Марина Бех та Михайло Романчук влаштували побачення на даху / Фото: Instagram

Закохані Марина Бех та Михайло Романчук
Закохані Марина Бех та Михайло Романчук / Фото: Instagram

Романчук, від якого чекали "золото", допускає, що в фіналі виступив не так, як хотілося б, тому що виплеснув себе в півфіналі, де встановив олімпійський рекорд.

"У півфіналі ми трохи "завелися" з німцем, і, як показав підсумковий результат, це зіграло злий жарт з нами в фіналі, – зізнався Михайло. – Тепер буду налаштовуватися на свою "коронну" дистанцію – 1500 метрів"

Кваліфікація в ній у Михайла Романчука – вже в п'ятницю, о 14:40 за київським часом.

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Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
14
6
9
29
2
flag США СШАUS
13
13
10
36
3
flag Японія ЯпоніяJP
13
4
5
22
4
flag ОКР ОКРROC
7
11
7
25
5
flag Австралія АвстраліяAU
7
2
10
19
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
6
5
16
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
2
5
11
8
flag Німеччина НімеччинаDE
3
3
5
11
9
flag Франція ФранціяFR
3
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flag Італія ІталіяIT
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