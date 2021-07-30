Зеленський повернув стипендію тренеру сина Джобса і позбавив її трьох допінг-грішників

Без державних виплат залишилися українські спортсмени, котрі за допомогою допінгу здобули медалі Олімпійських ігор 2008 і 2012 років – у Пекіні та Лондоні

Олексій Торохтій і Георгій Погосов / Фото: Getty Images, Facebook

Олімпійських стипендій позбулися представники важкої атлетики Ольга Коробка ("срібло" в категорії понад 75 кг, Пекін-2008), Наталія Давидова ("бронза" в категорії до 69 кг, Пекін-2008) і Олексій Торохій ("золото" в категорії до 105 кг, Лондон-2012).

Читайте також: Українець, відсторонений від Олімпіади через допінг, летить до Токіо: Мій старт – 5 серпня

Усі вони вже після здобуття своїх олімпійських медалей були позбавлені нагород через позитивні допінг-проби.

Олексій Торохтій / Фото: Getty Images

Тим же своїм указом президент України Володимир Зеленський повернув державні стипендії Георгію Погосову (олімпійський чемпіон у командній шаблі, Барселона-1992) та Інні Фроловій (дворазова срібна призерка у веслуванні в четвірці, Сеул-1988), які були позбавлені виплат в 2014 і 2009 роках відповідно.

Зазначимо, що в середині 90-х Георгій Погосов подався до США, де почав працювати тренером з фехтування.

"Так, серед моїх учнів був і син Стіва Джобса, – розповідав в інтерв'ю Сьогодні Георгій Погосов. – Правда, коли батько його привів, в залі всі почали зітхати, а я не знав, хто це. Потім Рід навіть виступав за команду нашого університету. Я добре знаю цю сім'ю. На жаль, Стів уже пішов... Також у нас тренувався син нобелівського лауреата з хімії Роджера Корнберга".

Погосов за роботою

"Тож відомі люди теж приводять своїх дітей. Але у великому спорті залишаються одиниці. Навіть у США фехтування саме по собі годувати не може, потрібно здобувати фах. В Америці немає таких нечуваних преміальних, як в тій же Україні, де за "золото" Олімпіади дають $100 000 (зараз $125 тисяч). У США в кращому разі можуть заплатити тисяч 20", – розповідав Погосов.

Читайте також: Скандальний допінг українки – через щеплення від коронавірусу? Чоловік-росіянин ошелешив