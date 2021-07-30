Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Зеленський повернув стипендію тренеру сина Джобса і позбавив її трьох допінг-грішників

Олег Люлька Олег Люлька
30 липня, 08:32
Копіювати лінк
Без державних виплат залишилися українські спортсмени, котрі за допомогою допінгу здобули медалі Олімпійських ігор 2008 і 2012 років – у Пекіні та Лондоні
Олексій Торохтій і Георгій Погосов
Олексій Торохтій і Георгій Погосов / Фото: Getty Images, Facebook

Олімпійських стипендій позбулися представники важкої атлетики Ольга Коробка ("срібло" в категорії понад 75 кг, Пекін-2008), Наталія Давидова ("бронза" в категорії до 69 кг, Пекін-2008) і Олексій Торохій ("золото" в категорії до 105 кг, Лондон-2012).

Читайте також: Українець, відсторонений від Олімпіади через допінг, летить до Токіо: Мій старт – 5 серпня

Усі вони вже після здобуття своїх олімпійських медалей були позбавлені нагород через позитивні допінг-проби.

Олексій Торохтій
Олексій Торохтій / Фото: Getty Images

Тим же своїм указом президент України Володимир Зеленський повернув державні стипендії Георгію Погосову (олімпійський чемпіон у командній шаблі, Барселона-1992) та Інні Фроловій (дворазова срібна призерка у веслуванні в четвірці, Сеул-1988), які були позбавлені виплат в 2014 і 2009 роках відповідно.

Зазначимо, що в середині 90-х Георгій Погосов подався до США, де почав працювати тренером з фехтування.

"Так, серед моїх учнів був і син Стіва Джобса, – розповідав в інтерв'ю Сьогодні Георгій Погосов. – Правда, коли батько його привів, в залі всі почали зітхати, а я не знав, хто це. Потім Рід навіть виступав за команду нашого університету. Я добре знаю цю сім'ю. На жаль, Стів уже пішов... Також у нас тренувався син нобелівського лауреата з хімії Роджера Корнберга".

0003_108

Погосов за роботою

"Тож відомі люди теж приводять своїх дітей. Але у великому спорті залишаються одиниці. Навіть у США фехтування саме по собі годувати не може, потрібно здобувати фах. В Америці немає таких нечуваних преміальних, як в тій же Україні, де за "золото" Олімпіади дають $100 000 (зараз $125 тисяч). У США в кращому разі можуть заплатити тисяч 20", – розповідав Погосов.

Читайте також: Скандальний допінг українки – через щеплення від коронавірусу? Чоловік-росіянин ошелешив

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
17
8
11
36
2
flag Японія ЯпоніяJP
15
4
7
26
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
12
9
31
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
4
5
13
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
3
11
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
7
14
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти