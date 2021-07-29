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Олімпіада 2020 в Токіо

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"Золото" приїде до України! Бронзовий плавець пообіцяв перемогу

Олег Люлька Олег Люлька
29 липня, 11:35
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Плавець Михайло Романчук, який посів третє місце на 800-метрівці вільним стилем, заявив, що це ще не межа його можливостей на нинішній Олімпіаді
Український плавець Михайло Романчук
Український плавець Михайло Романчук / Фото: Reuters

Українець Михайло Романчук 29 липня здобув бронзу на 800-метрівці, але зупинятися на цьому не збирається.

"Щільність результатів у фіналі на 800 метрів виявилася дуже великою – в восьми десятих секунди помістилися місця з першого по четверте. Якщо виграв американець, то американська школа сильніша. Але попереду заплив на 1500 метрів – я постараюся довести, що це не так", – наводить слова Михайла Романчука Суспільне

"Спробую все ж показати свій максимум – то, на що я здатний. "Золото" все-таки має приїхати до України", – заявив Михайло Романчук

Відзначимо, що кваліфікація в плаванні на дистанції 1500 м відбудеться в п'ятницю, 30 липня, фінал – у неділю, 1 серпня.

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Додамо, що за медалі в Токіо посперечається і дружина плавця Марина Бех-Романчук, яка виступить у стрибках у довжину.

Закохані Марина Бех та Михайло Романчук
Закохані Марина Бех та Михайло Романчук / Фото: Instagram

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Країна
Золото
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14
6
9
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2
flag США СШАUS
13
14
10
37
3
flag Японія ЯпоніяJP
13
4
5
22
4
flag Австралія АвстраліяAU
8
2
10
20
5
flag ОКР ОКРROC
7
11
7
25
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
7
6
18
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
2
5
11
8
flag Німеччина НімеччинаDE
3
3
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