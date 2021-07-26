Українку спіймали на допінгу на Олімпіаді-2020! Вона приїхала на четверті Ігри в кар'єрі

Українська тріатлоністка Юлія Єлістратова відсторонена від участі в Олімпійських іграх в Токіо за підозрою у вживанні заборонених препаратів. Вона повинна була стартувати на Іграх 27 липня

Юлія Єлістратова не выступить в Токіо / Фото: Instagram

Єлістратова повинна була брати участь в змаганнях з тріатлону, які заплановані на вівторок, 27 липня.

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"Згідно з інформацією від Всесвітньої агенції з тестування, тріатлоністка Юлія Єлістратова тимчасово відсторонена від участі в змаганнях", – повідомляється на сайті Національного олімпійського комітету України.

Ігри в Токіо стали б для неї вже четвертими в кар'єрі. Втім, найкращим результатом Єлістратової на Олімпіадах є 24-е місце в 2008 році, а в 2012-му вона навіть не фінішувала.

Нагадаємо, що раніше через допінг збірна України втратила гімнаста Олега Верняєва, важкоатлета Дмитра Чумака та боксера Євгена Барабанова. Дивіться список українських спортсменів на Олімпіаді-2020.