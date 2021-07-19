Україна на Олімпіади-2020: склад і цікаві факти

23 липня в Токіо стартує Олімпіади-2020. Україна представить 157 спортсменів. Більшу частину збірної України на Олімпіаді в Токіо представляють дівчата – 90 спортсменок. Чоловіків на Іграх буде 67.
Читайте також: Розклад Олімпійських ігор в Токіо
Спочатку наших атлетів мала поїхати на одного більше, але тенісистка Марта Костюк знялася зі змагань через травму.
Також не зможе виступити в Токіо чемпіонка Європи-2021 серед молоді Аліна Грушина-Акобо, але замість неї в Японію поїхала Тетяна Кіт. На жаль, через проблеми з допінгом на Олімпіаді-2020 в Токіо не виступлять гімнаст Олег Верняєв, важкоатлет Дмитро Чумак і боксер Євген Барабанов.
Найстаршим представником України на Олімпіаді-2020 буде марафонець Олександр Ситковский . Для 43-річного легкоатлета ці Ігри стануть четвертими в кар'єрі, а кращий результат він продемонстрував в Лондоні-2012, де став 12-м. А ось в жіночих змаганнях найбільше досвіду у дискоболки Наталії Семенової. 39-річна атлетка виступить на п'ятій Олімпіаді в кар'єрі! Кращий результат вона продемонструвала Пекіні-2008 -14-е місце.
А звання наймолодшого спортсмена збірної України застовпив за собою 15-річний стрибун у воду Олексій Середа. Незважаючи на юний вік, він уже є дворазовим чемпіоном Європи і може поборотися за нагороди Олімпійських ігор. Трохи старша за нього Дарина Дуда – нашої гімнастці лише в листопаді виповниться 18.
СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА ОЛІМПІАДУ-2020
|№
|Спортсмен
|Дата народження
|Вид програми
|БАДМІНТОН
|Чоловіки
|1
|Почтарьов Артем
|24.07.1993
|особисті
|Жінки
|2
|Улітіна Марія
|05.11.1991
|особисті
|БОКС
|Чоловіки
|3
|Буценко Микола
|20.06.1991
|до 57 кг
|4
|Харциз Ярослав
|07.05.1997
|до 63 кг
|5
|Хижняк Олександр
|03.08.1995
|до 75 кг
|6
|Рогава Цотне
|02.05.1993
|понад 91 кг
|Жінки
|7
|Лисенко Анна
|22.12.1991
|до 69 кг
|БОРОТЬБА ВІЛЬНА
|Чоловіки
|8
|Михайлов Василь
|24.06.1995
|до 74 кг
|9
|Хоцянівський Олександр
|20.07.1990
|до 125 кг
|Жінки
|10
|Лівач Оксана
|14.05.1997
|до 50 кг
|11
|Тетяна Кіт
|05.09.1994
|до 57 кг
|12
|Коляденко Ірина
|28.08.1998
|до 62 кг
|13
|Черкасова Алла
|05.05.1989
|до 68 кг
|14
|Белінська Алла
|08.10.1995
|до 76 кг
|БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА
|Чоловіки
|15
|Теміров Ленур
|01.01.1990
|до 60 кг
|16
|Насібов Парвіз
|18.08.1998
|до 67 кг
|17
|Беленюк Жан
|24.01.1991
|до 87кг
|ВАЖКА АТЛЕТИКА
|Жінки
|18
|Деха Ірина
|14.05.1996
|76 кг
|19
|Конотоп Каміла
|23.03.2001
|55 кг
|ВЕЛОСИПЕДНИЙ CПOPT (МАУНТЕНБАЙК)
|Жінки
|20
|Беломоіна Яна
|02.11.1992
|крос-кантрі
|ВЕЛОСИПЕДНИЙ CПOPT (TPEK)
|Жінки
|21
|Старікова Олена
|22.04.1996
|спринт; кейрінг
|22
|Басова Любов
|16.07.1988
|командний спринт
(трек)
|ВЕЛОСИПЕДНИЙ CПOPT (ШОСЕ)
|Чоловіки
|23
|Будяк Анатолій
|29.09.1995
|групова гонка
|Жінки
|24
|Кононенко Валерія
|14.05.1990
|групова гонка
|ВЕСЛУВАННЯ АКАДЕМІЧНЕ
|Чоловіки
|25
|Хмара Iгop
|18.03.1990
|2x л/в
|26
|Ковальов Станіслав
|20.08.1991
|2x л/в
|ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ
|Чоловіки
|27
|Алтухов Павло
|23.12.1995
|С1 1000 м
|28
|Вандюк Юрій
|07.05.1994
|C2 1000 м
|29
|Янчук Дмитро
|14.11.1992
|C2 1000 м
|Жінки
|30
|Лузан Людмила
|27.03.1997
|C2 500 м
|31
|Четверікова Анастасія
|13.04.1998
|C2 500 м
|32
|Повх Марія
|08.01.1989
|K4 500 м
|33
|Тодорова Анастасія
|10.12.1993
|K4 500 м
|34
|Кічасова-Скорик Марія
|20.07.1993
|K4 500 м
|35
|Кукліновська Людмила
|04.01.1998
|K2 500 м
|36
|Юрійчук Юлія
|01.07.1998
|K4 500 м
|ВЕСЛУВАЛЬНИЙ СЛАЛОМ
|Жінки
|37
|Ус Вікторія
|29.04.1993
|К1; C1
|ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА
|Чоловіки
|38
|Радівілов Ігор
|19.10.1992
|команда
|39
|Пахнюк Петро
|26.11.1991
|команда
|40
|Юденков Євген
|10.04.1993
|команда
|41
|Ковтун Ілля
|10.08.2003
|команда
|Жінки
|42
|Варінська Діана
|22.03.2001
|багатоборство
|ГIMHACTИKA ХУДОЖНЯ
|Жінки
|43
|Онопрієнко Вікторія
|18.10.2003
|індивідуальні вправи
|44
|Погранична Христина
|13.05.2003
|індивідуальні вправи
|45
|Возняк Анастасія
|09.12.1998
|групові вправи
|46
|Мелещук Єва
|29.09.2001
|групові вправи
|47
|Боднарчук Маріола
|23.03.2002
|групові вправи
|48
|Височанська Марія
|10.09.2002
|групові вправи
|49
|Дуда Дарина
|29.11.2003
|групові вправи
|ДЗЮДО
|Чоловіки
|50
|Лесюк Артем
|30.11.1996
|до 60 кг
|51
|Зантарая Георгій
|21.10.1987
|до 66 кг
|52
|Ньябалі Кеджау
|08.07.1990
|до 90 кг
|53
|Хаммо Яків
|11.06.1994
|понад 100 кг
|Жінки
|54
|Білодід Дар’я
|10.10.2000
|до 48 кг
|55
|Каланіна Єлизавета
|01.02.1995
|понад 78 кг
|56
|Турчин Анастасія
|03.01.1995
|до 78 кг
|KAPATE
|Чоловіки
|57
|Горуна Станіслав
|01.03.1989
|куміте 75 кг
|Жінки
|58
|Терлюга Анжеліка
|27.03.1992
|куміте 55 кг
|59
|Серьогіна Аніта
|16.01.1990
|куміте 61 кг
|КІННИЙ CПOPT
|Чоловіки
|60
|Продан Олександр
|27.03.1998
|конкур
|Жінки
|61
|Логутенкова Інна
|19.10.1986
|виїздка
|ЛЕГКА АТЛЕТИКА
|Чоловіки
|62
|Проценко Андрій
|20.05.1988
|висота
|63
|Піскунов Гліб
|25.11.1998
|молот
|64
|Кохан Михайло
|22.01.2001
|молот
|65
|Городиський Богдан-Іван
|18.05.1994
|марафон
|66
|Нижник Микола
|26.07.1995
|марафон
|67
|Сітковський Олександр
|09.06.1978
|марафон
|68
|Забуженко Едуард
|18.04.1998
|20 км с/х
|69
|Лосєв Іван
|26.01.1986
|20 км с/х
|70
|Главан Iгop
|25.09.1990
|с/х
|71
|Закальницький Мар'ян
|19.08.1994
|50 км с/х
|72
|Банзерук Іван
|09.02.1990
|50 км с/х
|73
|Нестеренко Микита
|15.04.1991
|диск
|74
|Гаврилюк Михайло
|19.01.1999
|молот
|75
|Коваленко Назар
|09.02.1987
|с/х
|76
|Мусієнко Iгop
|22.08.1993
|ядро
|77
|Погорілко Олександр
|16.04.2000
|4x400 м мікс
|78
|Барабанов Микита
|25.05.2001
|4x400 м мікс
|79
|Даниленко Данило
|10.10.1994
|4x400 м мікс
(запасний)
|80
|Мазур Владислав
|21.11.1996
|довжина
|81
|Смелик Сергій
|19.04.1987
|200 м
|Жінки
|82
|Магучіх Ярослава
|19.09.2001
|висота
|83
|Левченко Юлія
|28.11.1997
|висота
|84
|Геращенко Ірина
|10.03.1995
|висота
|85
|Бех-Романчук Марина
|18.07.1995
|довжина
|86
|Саладуха Ольга
|04.06.1983
|потрійний
|87
|Климець Ірина
|04.10.1994
|молот
|88
|Новожилова Ірина
|07.01.1986
|молот
|89
|Рижикова (Ярощук) Анна
|24.11.1989
|400 м з/б
|90
|Ткачук Вікторія
|08.11.1994
|400 м
|91
|Мельник Тетяна
|02.04.1995
|4x400 м;
4x400 м мікс
|92
|Климюк Катерина
|02.06. 1995
|4x400 м;
4x400 м мікс
|93
|Бризгіна Анастасія
|09.01.1998
|400 м
|94
|Прокоф'єва Євгенія
|05.06.1995
|марафон
|95
|Михайлова Дар'я
|29.04.1989
|марафон
|96
|Оляновська Людмила
|20.02.1993
|с/х
|97
|Сахарук (Філюк) Марія
|14.10.1995
|с/х
|98
|Килипко Марина
|10.11.1995
|жердина
|99
|Голодна Ольга
|14.11.1991
|ядро
|100
|Калюжна Вікторія
|11.07.1994
|10 000 м
|101
|Шевчук Ганна
|18.07.1996
|20 км с/х
|102
|Пироженко-Чорномаз Наталія
|23.01.1997
|4x400 м
|103
|Семенова Наталія
|07.07.1982
|диск
|104
|Гладійчук Яна
|21.05.1993
|жердина
|105
|Стребкова Наталія
|06.03.1995
|3000 м з/п
|106
|Миколенко Марія
|04.04.1994
|400 м з/б
|107
|Логвиненко Аліна
|18.07. 1990
|4x400
4x400 м мікс
|108
|Качур Яна
|13.01.1997
|4x400 м;
4x400 м мікс
|ПЛАВАННЯ
|Чоловіки
|109
|Бухов Владислав
|05.07.2002
|50 м в/с
|110
|Кесіль Денис
|26.10.2000
|200 м батерфляй
|111
|Романчук Михайло
|07.08.1996
|1500 м в/с; 800 м в/с
|112
|Трояновський Ігор
|09.08.2002
|200 м батерфляй
|113
|Фролов Сергій
|14.04.1992
|1500 м в/с; 800 м в/с
|114
|Шевцов Сергій
|29.06.1998
|100 м в/с
|Жінки
|115
|Зевіна Дарина
|01.09.1994
|200 м на спині
|116
|Панчішко Кристина
|03.06.1998
|10 000 м
|СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ
|Жінки
|117
|Савчук Анастасія
|02.03.1996
|група; дует
|118
|Федіна Марта
|01.02.2002
|група; дует
|119
|Яхно Слизавета
|04.06.1998
|гpyпa
|120
|Алексіїва Владислава
|29.05.2001
|гpyпa
|121
|Алексіїва Марина
|29.05.2001
|гpyпa
|122
|Сидоренко Ксенія
|02.07.1986
|гpyпa
|123
|Резнік Катерина
|20.11.1995
|група
|124
|Шинкаренко Аліна
|14.11.1998
|група
|125
|Гришко Вероніка
|31.08.2000
|група
|СТРІЛЬБА З ЛУКА
|Чоловіки
|126
|Гунбін Олексій
|08.11.1992
|особисті
|Жінки
|127
|Марченко Вероніка
|03.04.1993
|команда
|128
|Павлова Анастасія
|09.02.1995
|команда
|129
|Січенікова Лідія
|03.02.1993
|команда
|СТРІЛЬБА КУЛЬOBA
|Чоловіки
|130
|Коростильов Павло
|05.11.1997
|ПП-3
|131
|Омельчук Олег
|07.06.1983
|ПП-3
|132
|Царьков Олег
|22.03.1988
|МГ-б
|133
|Куліш Сергій
|17.04.1993
|MП-8
|Жінки
|134
|Костевич Олена
|14.04.1985
|MП-5
|СТРІЛЬБА СТЕНДОВА
|Жінки
|135
|Маловічко Ірина
|06.12.1993
|особисті
|СТРИБКИ НА БАТУТІ
|Чоловіки
|136
|Просторов Микола
|18.12.1994
|індивідуальні
вправи
|СТРИБКИ В ВОДУ
|Чоловіки
|137
|Середа Олексій
|25.12.2005
|вишка 10 м;
вишка синхрон.
|138
|Сербін Олег
|11.08.2001
|вишка 10 м;
вишка синхрон.
|139
|Колодій Олег
|16.03.1993
|трамплін 3 м
|Жінки
|140
|Кесарь Вікторія
|11.08.1993
|трамплін 3 м
|141
|Письменська Анна
|12.03.1991
|трамплін 3 м
|142
|Лискун Софія
|07.02.2002
|СУЧАСНЕ П'ЯТИБОРСТВО
|Чоловіки
|143
|Тимощенко Павло
|13.10.1986
|індивідуальні
вправи
|TEHІС
|Жінки
|144
|Світоліна Еліна
|12.09.1994
|одиночні
|145
|Ястремська Даяна
|15.05.2000
|одиночні
|146
|Кіченок Людмила
|20.07.1992
|одиночні
|147
|Кіченок Надія
|20.07.1992
|одиночні
|TEHIC НАСТІЛЬНИЙ
|Чоловіки
|148
|Koy Лей
|20.11.1982
|особисті
|Жінки
|149
|Песоцька Маргарита
|09.08.1991
|особисті
|150
|Гапонова Ганна
|28.10.1985
|особисті
|ТРИАТЛОН
|Жінки
|151
|Єлістратова Юлія
|15.02.1988
|особистий залік
|ФЕХТУВАННЯ
|Чоловіки
|152
|Нікішин Богдан
|29.05.1980
|шпага командні
|153
|Рейзлін Iгop
|07.02.1984
|шпагакомандні
|154
|Свічкар Роман
|18.06.1993
|шпага командні
|155
|Герей Анатолій
|31.03.1989
|шпага командні
|Жінки
|156
|Харлан Ольга
|04.09.1990
|шабля особисті
|157
|Кривицька Олена
|23.02.1987
|шпага особисті