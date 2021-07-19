Україна на Олімпіади-2020: склад і цікаві факти

На Олімпійських іграх в Токіо Україну представлять 157 спортсменів, більшість з них – дівчата. Наш найстарший атлет Олександр Ситковский виступить на своїй четвертій Олімпіаді

Склад України на Олімпіаду в Токіо / Фото: Instagram

23 липня в Токіо стартує Олімпіади-2020. Україна представить 157 спортсменів. Більшу частину збірної України на Олімпіаді в Токіо представляють дівчата – 90 спортсменок. Чоловіків на Іграх буде 67.

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Спочатку наших атлетів мала поїхати на одного більше, але тенісистка Марта Костюк знялася зі змагань через травму.

Також не зможе виступити в Токіо чемпіонка Європи-2021 серед молоді Аліна Грушина-Акобо, але замість неї в Японію поїхала Тетяна Кіт. На жаль, через проблеми з допінгом на Олімпіаді-2020 в Токіо не виступлять гімнаст Олег Верняєв, важкоатлет Дмитро Чумак і боксер Євген Барабанов.

Найстаршим представником України на Олімпіаді-2020 буде марафонець Олександр Ситковский . Для 43-річного легкоатлета ці Ігри стануть четвертими в кар'єрі, а кращий результат він продемонстрував в Лондоні-2012, де став 12-м. А ось в жіночих змаганнях найбільше досвіду у дискоболки Наталії Семенової. 39-річна атлетка виступить на п'ятій Олімпіаді в кар'єрі! Кращий результат вона продемонструвала Пекіні-2008 -14-е місце.

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А звання наймолодшого спортсмена збірної України застовпив за собою 15-річний стрибун у воду Олексій Середа. Незважаючи на юний вік, він уже є дворазовим чемпіоном Європи і може поборотися за нагороди Олімпійських ігор. Трохи старша за нього Дарина Дуда – нашої гімнастці лише в листопаді виповниться 18.

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА ОЛІМПІАДУ-2020