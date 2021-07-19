Украина на Олимпиаде-2020: состав и интересные факты

На Олимпийских играх в Токио Украину представят 157 спортсменов, большинство из них – девушки. Наш самый возрастной атлет Александр Ситковский выступит на своей четвертой Олимпиаде

Состав Украины на Олимпиаду в Токио / Фото: Instagram

23 июля в Токио стартует Олимпиада-2020. Украину представит 157 спортсменов. Большую часть сборной Украины на Олимпиаде в Токио представляют девушки – 90 спортсменок. Мужчин на Играх будет 67.

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Изначально наших атлетов должно было поехать на одного больше, но теннисистка Марта Костюк снялась с соревнований из-за травмы.

Также не сможет выступить в Токио чемпионка Европы-2021 среди молодежи Алина Грушина-Акобия, но вместо нее в Японию поехала Татьяна Кит. К сожалению, из-за проблем с допингом на Олимпиаде-20202 в Токио не выступят гимнаст Олег Верняев, тяжелоатлет Дмитрий Чумак и боксер Евгений Барабанов.

Самым возрастным представителем Украины на Олимпиаде-2020 будет марафонец Александр Ситковский. Для 43-летнего легкоатлета эти Игры станут четвертыми в карьере, а лучший результат он продемонстрировал в Лондоне-2012, где стал 12-м. А вот в женских соревнованиях больше всего опыта у дискоболки Натальи Семеновой. 39-летняя атлетка выступит на пятой Олимпиаде в карьере! Лучший результат она продемонстрировала Пекине-2008 -14-е место.

А звание самого молодого спортсмена сборной Украины застолбил за собой 15-летний прыгун в воду Алексей Середа. Несмотря на юный возраст, он уже является двукратным чемпионом Европы и может побороться за награды Олимпийских игр. Немного старше него Дарина Дуда – нашей гимнастке лишь в ноябре исполнится 18.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДУ-2020