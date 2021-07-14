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Олімпіада 2020 в Токіо

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Зірка українського тенісу пропустить Олімпіаду

Олег Люлька Олег Люлька
14 липня, 12:53
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Переможницю юніорського Australian Open Марту Костюк продовжує турбувати плече. Отже, в парі з Еліною Світоліною в Токіо її замінить Даяна Ястремська
Українська тенісистка Марта Костюк
Українська тенісистка Марта Костюк / Фото: Reuters

19-річна зірка українського тенісу Марта Костюк пропустить Олімпіаду в Токіо. Переможниця юніорського Australian Open-2017 не виступить в Японії через травму плеча.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Нагадаємо, що на недавньому Вімблдоні Марта Костюк вибула з боротьби вже в другому раунді – саме через проблеми з плечем і стегном, які, на жаль, продовжують турбувати киянку.

У Токіо Костюк могла виступити не тільки в одиночному, але і в парному розряді разом з Еліною Світоліною. Тепер перша ракетка України буде заявлена в парній сітці Олімпіади разом з Даяною Ястремською. На Ігри також кваліфікувалися Людмила і Надія Кіченок.

Марта Костюк
Марта Костюк / Фото: YouTube

Марта Костюк
Марта Костюк / Фото: Instagram

В тренді

Марта Костюк
Марта Костюк / Фото: Instagram

Тенісний турнір в рамках Олімпіади-2020 в Токіо триватиме з 24 липня по 1 серпня. Пропустить його і Роджер Федерер, у якого болить коліно.

Читайте також: Крим і Донбас не обговорювати! Російські спортсмени отримали інструкції перед поїздкою на Олімпіаду

Раніше ми писали, що Ігри в Токіо точно пропустить Олег Верняєв. Наш гімнаст за мельдоній отримав чотири роки дискваліфікації.

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