Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Мінус медаль? Збірна України втрачає свою зірку за тиждень до старту Олімпіади

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
16 липня, 09:25
Копіювати лінк
Чемпіонка Європи-2021 серед молоді Аліна Грушина-Акобія травмувалася і замість неї на Олімпійські ігри поїде Тетяна Кіт
Замість Аліни в Токіо поїде Таня
Замість Аліни в Токіо поїде Таня / Фото: Сегодня|Спорт

За тиждень до старту Олімпійських ігор у збірній України з боротьби сталася екстрена заміна. Одна з претенденток на нагороди Аліна Грушина-Акобія не поїде в Токіо через травму. У ваговій категорії до 57 кг Україну в Токіо представлятиме Тетяна Кіт.

Читайте також: В українських спортсменів виросли преміальні за медалі Олімпіади

Грушина-Акобія в цьому році завоювала "бронзу" на чемпіонаті Європи (Варшава-2021) серед дорослих, а також виграла континентальну першість U-23.

В тренді

Багато експертів вважають, що Грушина-Акобія була однією з головних претенденток на олімпійську медаль. Але замість неї в Токіо поїде не менше досвідчена Кіт. Вона двічі вигравала "срібло" чемпіонатів Європи і завоювала "бронзу" на чемпіонаті світу-2015.

Раніше ми писали, що першу українку відправили на ізоляцію на Олімпіаді в Токіо. Вікторію Ус, яка виступає в гребному слаломі, закрили в номері після того, як позитивні тести на COVID здали її сусіди по рейсу Стамбул – Токіо.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти