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Олимпиада 2020 в Токио

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За допинг с Олимпиады сняли еще одного спортсмена

Олег Люлька Олег Люлька
3 августа, 09:55
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На употреблении запрещенных препаратов на Играх в Токио попался представитель легкой атлетики – грузинский толкатель ядра Беник Абрамян
Толкатель ядра Беник Абрамян
Толкатель ядра Беник Абрамян / Фото: Getty Images

Череда допинг-скандалов докатилась до Грузии. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что грузинский толкатель ядра Беник Абрамян нарушил антидопинговые правила и не примет участия в Олимпийских играх в Токио.

Проба, взятая у спортсмена еще 31 августа, показала, что в теле Абрамяна есть запрещенные анаболические стероиды.

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Легкоатлет имеет право оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде. Но даже физически сделать это не успевает, ведь квалификация в толкании ядра у мужчин на Играх в Токио – уже 3 августа.

Бенику Абрамяну – 36 лет. Он чемпион Панармянских игр-2007. Перед Олимпиадой в Токио показал свой лучший результат в карьере – 21,11 м.

В тренде

Ранее мы писали, что допинг-волна накрыла Украину: во время Игр с Олимпиады сняли троих наших легкоатлетов.

До того из-за скандалов с запрещенными субстанциями отстранили группу других украинских спортсменов – среди них триатлонистка Юлия Елистратова, гимнаст Олег Верняев, тяжелоатлет Дмитрий Чумак и боксер Евгений Барабанов.

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