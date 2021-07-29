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Допинг-волна накрыла Украину! С Олимпиады сняли еще троих спортсменов

Олег Люлька Олег Люлька
29 июля, 10:09
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"Золота" нет, но допинг-скандалов с Украиной на Олимпийских играх-2020 хоть отбавляй. От участия в соревнованиях отлучили еще трех легкоатлетов
Назар Коваленко снят с Игр
Назар Коваленко снят с Игр / Фото: Getty Images

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) отстранил трех украинских спортсменов от участия в Олимпиаде.

На Олимпиаде не выступят Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Черномаз (эстафета 4х400 м).

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Михаил Гаврилюк. Фото – Getty Images

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Причиной недопуска к Играм стало нарушение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которому спортсмен должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период, проводимых с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев.

Впрочем, Пироженко-Чорномаз числилась запасной спортсменкой в сборной, поэтому украинская команда сможет принять участие в эстафете 4х400 м.

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Напомним, ранее от участия в Олимпиаде из-за скандалов с допингом уже отстранили группу украинских спортсменов – среди них триатлонистка Юлия Елистратова, гимнаст Олег Верняев, тяжелоатлет Дмитрия Чумак, боксер Евгений Барабанов и бронзовый призер чемпионата мира в спортивной ходьбе Игорь Главан.

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