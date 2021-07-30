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Зеленский вернул стипендию тренеру сына Джобса и лишил ее трех допинг-грешников

Олег Люлька Олег Люлька
30 июля, 08:32
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Без государственных выплат остались украинские спортсмены, с помощью допинга добывшие медали Олимпийских игр 2008 и 2012 годов – в Пекине и Лондоне
Алексей Торохтий и Георгий Погосов
Алексей Торохтий и Георгий Погосов / Фото: Getty Images, Facebook

Олимпийских стипендий лишились представители тяжелой атлетики Ольга Коробка ("серебро" в категории свыше 75 кг, Пекин-2008), Наталья Давыдова ("бронза" в категории до 69 кг, Пекин-2008) и Алексей Торохий ("золото" в категории до 105 кг, Лондон-2012).

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Все они уже после завоевания своих олимпийских медалей были лишены наград из-за положительных допинг-проб.

Алексей Торохтий
Алексей Торохтий / Фото: Getty Images

Тем же своим указом президент Украины Владимир Зеленский вернул государственные стипендии Георгию Погосову (олимпийский чемпион в командной сабле, Барселона-1992) и Инне Фроловой (двухкратная серебряная призерка в гребле в четверке, Сеул-1988), которые были лишены выплат в 2014 и 2009 годах соответственно.

Отметим, что в середине 90-х Георгий Погосов уехал в США, где стал работать тренером по фехтованию.

"Да, среди моих учеников был и сын Стива Джобса, – рассказывал в интервью Сегодня Георгий Погосов. – Правда, когда отец его привел, в зале все начали вздыхать, а я не знал, кто это. Потом Рид даже выступал за команду нашего университета. Я хорошо знаю эту семью. К сожалению, Стив уже ушел... Также у нас тренировался сын нобелевского лауреата по химии Роджера Корнберга".

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Погосов за работой

"Так что известные люди тоже приводят своих детей. Но в большом спорте остаются единицы. Даже в США фехтование само по себе кормить не может, нужно получать профессию. В Америке нет таких баснословных премиальных, как в той же Украине, где за "золото" Олимпиады дают $100 000 (сейчас $125 тысяч). В США в лучшем случае могут заплатить тысяч 20", – говорил Погосов.

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