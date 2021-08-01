Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Росія продовжує приховувати шахрайство з допінгом: нові звинувачення в Токіо

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
1 серпня, 11:02
Копіювати лінк
Генеральний директор антидопінгового агентства США (USADA) Тревіс Тайгарт вважає, що санкції проти Росії за махінації з допінгом не працюють належним чином
Росіяни виступають на Іграх у Токіо, незважаючи на санкції
Росіяни виступають на Іграх у Токіо, незважаючи на санкції / Фото: REUTERS

Тайгарт вважає, що Росія продовжує приховувати шахрайство і сумнівається в чистоті деяких росіян в Токіо. На Олімпіаді-2020 спортсмени РОК завоювали вже 38 медалей, з них 11 – золоті.

Читайте також: МОК закрив очі на порушення росіянами санкцій на Олімпіаді

"Так, несправедливо ставити під сумнів виступ окремо взятого спортсмена, кожен вважається невинним, поки не буде доведено протилежне. Але Росія продовжує приховувати шахрайство, вони заслуговують суворішого покарання", – заявив Тайгарт Yahoo Sprots.

Тестування на допінг
Тестування на допінг / Фото: Getty Images

Більш того, він вважає, що уявне покарання для Росії, коли її спортсмени все одно представлені на Олімпіаді, стимулює інші країни до нечесної боротьби.

"Всі бачать, що заборона – фарс. Виступ Росії не можна навіть назвати ребрендингом. І це не зупинить корупцію в Росії. У той же час, це може надати сміливості іншим, хто хоче перемагати будь-якими засобами", – додав чиновник.

Тайгарт закликав оприлюднити всі тести окремих спортсменів з усіх видів спорту з усіх країн, включаючи США і Росію. За його словами, "світ повинен знати, чи змінилося щось в Росії". Раніше ми писали, що російську команду не пустили на Олімпіаду-2020 через допінг.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
23
14
12
49
2
flag США СШАUS
20
20
14
54
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
11
15
12
38
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
9
10
12
31
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
10
6
20
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
4
11
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти