Росія продовжує приховувати шахрайство з допінгом: нові звинувачення в Токіо

Генеральний директор антидопінгового агентства США (USADA) Тревіс Тайгарт вважає, що санкції проти Росії за махінації з допінгом не працюють належним чином

Росіяни виступають на Іграх у Токіо, незважаючи на санкції / Фото: REUTERS

Тайгарт вважає, що Росія продовжує приховувати шахрайство і сумнівається в чистоті деяких росіян в Токіо. На Олімпіаді-2020 спортсмени РОК завоювали вже 38 медалей, з них 11 – золоті.

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"Так, несправедливо ставити під сумнів виступ окремо взятого спортсмена, кожен вважається невинним, поки не буде доведено протилежне. Але Росія продовжує приховувати шахрайство, вони заслуговують суворішого покарання", – заявив Тайгарт Yahoo Sprots.

Тестування на допінг / Фото: Getty Images

Більш того, він вважає, що уявне покарання для Росії, коли її спортсмени все одно представлені на Олімпіаді, стимулює інші країни до нечесної боротьби.

"Всі бачать, що заборона – фарс. Виступ Росії не можна навіть назвати ребрендингом. І це не зупинить корупцію в Росії. У той же час, це може надати сміливості іншим, хто хоче перемагати будь-якими засобами", – додав чиновник.

Тайгарт закликав оприлюднити всі тести окремих спортсменів з усіх видів спорту з усіх країн, включаючи США і Росію. За його словами, "світ повинен знати, чи змінилося щось в Росії". Раніше ми писали, що російську команду не пустили на Олімпіаду-2020 через допінг.