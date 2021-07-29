Допінг-хвиля накрила Україну! З Олімпіади зняли ще трьох спортсменів

"Золота" немає, але допінг-скандалів з Україною на Олімпійських іграх-2020 хоч відбавляй. Від участі в змаганнях відлучили ще трьох легкоатлетів

Назара Коваленко зняли з Ігор / Фото: Getty Images

Незалежний орган з боротьби із негативними явищами в легкій атлетиці (AIU) відсторонив трьох українських спортсменів від участі в Олімпіаді.

На Олімпіаді не виступлять Михайло Гаврилюк (метання молота), Назар Коваленко (спортивна ходьба) і Наталія Пироженко-Чорномаз (естафета 4х400 м).

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Михайло Гаврилюк. Фото – Getty Images

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Причиною недопуску до Ігор стало порушення пункту 15 антидопінгових правил, згідно з яким спортсмен повинен пройти три допінг-тести поза змаганнями, які проводяться з інтервалом не менше трьох тижнів протягом 10 місяців.

Утім, Пироженко-Чорномаз вважалася запасною спортсменкою в збірній, тому українська команда зможе взяти участь в естафеті 4х400 м.

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Нагадаємо, раніше від участі в Олімпіаді через скандали з допінгом вже усунули групу українських спортсменів – серед них тріатлоністка Юлія Єлістратова, гімнаст Олег Верняєв, важкоатлет Дмитро Чумак, боксер Євген Барабанов і бронзовий призер чемпіонату світу в спортивній ходьбі Ігор Главан.