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Допінг на користь України! Мінус суперниця у секс-символа українського спорту

Олег Люлька Олег Люлька
31 липня, 17:47
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Блессінг Окагбаре була фавориткою в стрибках в довжину, але після перевірки допінг-проби африканку зняли з Олімпіади – вона не зможе перешкодити нашій Марині Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук і Блессінг Окагбаре
Марина Бех-Романчук і Блессінг Окагбаре / Фото: Reuters, Instagram

Нігерійка Блессінг Окагбаре тимчасово відсторонена від змагань за підозрою в порушенні антидопінгових правил. Як повідомляє Незалежний орган з боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU), в пробі африканської спортсменки від 19 липня виявили гормон росту.

Через допінг-скандал 32-річну Окагбаре зняли і з жіночої стометрівки, де вона також була претенденткою на медалі, адже за місяць до початку Олімпіади показала в спринті другий, на той час, результат в історії (10,63).

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Нагадаємо, що на Олімпійських іграх-2008 в Пекіні Блессінг Окагбаре спочатку завоювала бронзову медаль у стрибках у довжину з результатом 6,91 м, але пізніше отримала "срібло", якого була позбавлена росіянка Тетяна Лебедєва, котру піймали на допінгу

Тепер на допінгу піймали саму Блессінг.

Відзначимо, що в Токіо в секторі для стрибків у довжину нігерійка Окагбаре мала би стати однією з суперниць секс-символу українського спорту Марини Бех-Романчук, але вже не стане.

Кваліфікація в цій дисципліні відбудеться 1 серпня, фінал – 3 серпня.

/ Фото: Reuters

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що допінг-хвиля накрила Україну: під час Ігор з Олімпіади зняли трьох наших легкоатлетів.

До того через скандали з допінгом відсторонили групу інших українських спортсменів – серед них тріатлоністка Юлія Єлістратова, гімнаст Олег Верняєв, важкоатлет Дмитро Чумак і боксер Євген Барабанов.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
21
13
12
46
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
13
46
4
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
14
27
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
11
28
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
9
6
19
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
3
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