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Олімпіада 2020 в Токіо

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Трьох українців виганяють з Олімпіади через допінг, який не знайшли. Як так?

Олена Павлова Олена Павлова
29 липня, 13:19
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Президент Федерації легкої атлетики України Равіль Сафіуллін розповів про ситуацію з трьома легкоатлетами, яких усунули від Олімпіади вже в Токіо
Назар Коваленко і Наталя Пироженко-Чорномаз
Назар Коваленко і Наталя Пироженко-Чорномаз / Фото: ФЛАУ, Instagram

На Іграх-2020 в Японії не виступлять метальник молота Михайло Гаврилюк, ходок Назар Коваленко і Наталя Пироженко-Чорномаз, заявлена в естафеті 4х400 м. Вони не встигли пройти три обов'язкові допінг-тести поза змаганнями, що проводяться з інтервалом не менше трьох тижнів протягом 10 місяців.

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"Вони в останню хвилину відібралися на Олімпіаду і не встигали зробити ці 3 тести. Вони в останні дні виконали норматив, завдяки чому потрапили до складу олімпійської команди. До цього вони не потрапляли. І ось їм потрібно було здати ці 3 тести з інтервалом в 21 день, але не було стільки часу", – сказав Сафіуллін Tribuna.com

/ Фото: liga.net

Зазначимо, що Пироженко-Чорномаз вважалася запасною спортсменкою у збірній, тому українська команда зможе взяти участь в естафеті 4х400 м.

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Михайло Гаврилюк. Фото – Getty Images

Нагадаємо, раніше від участі в Олімпіаді через скандали з допінгом вже усунули групу українських спортсменів – серед них тріатлоністка Юлія Єлістратова, гімнаст Олег Верняєв, важкоатлет Дмитро Чумак, боксер Євген Барабанов і бронзовий призер чемпіонату світу у спортивній ходьбі Ігор Главан.

При цьому допінг в крові Єлістратової і Чумака офіційно не знайшли, а тимчасово відсторонили їх через порушення інших пунктів правил.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Японія ЯпоніяJP
15
4
5
24
2
flag Китай КитайCN
14
6
9
29
3
flag США СШАUS
13
14
10
37
4
flag Австралія АвстраліяAU
8
2
10
20
5
flag ОКР ОКРROC
7
11
8
26
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
7
6
18
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
3
5
12
8
flag Франція ФранціяFR
3
4
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flag Німеччина НімеччинаDE
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flag Італія ІталіяIT
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