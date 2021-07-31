Найшвидша стометрівка в історії Олімпіад! Відео рекорду

Ямайська бігунка Елейн Томпсон виграла "золото" на дистанції 100 метрів на Іграх-2020 у Токіо, встановивши при цьому новий олімпійський рекорд – 10,61 секунди

Елейн Томпсон виграла 100 метрів із рекордом / Фото: Reuters

На п'єдесталі опинилися ще дві спортсменки з Ямайки – Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс стала другою, поступившись переможниці 0,13 секунди, а Шеріка Джексон фінішувала на третій сходинці, програвши чемпіонці всього на 2 соті більше, ніж Фрейзер-Прайс.

Відзначимо, що попередній олімпійський рекорд (10,62) належав американці Флоренс Гріффіт-Джойнер і був встановлений 24 вересня 1988 на Олімпіаді в Сеулі. Він протримався майже 33 роки.

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Світовий же рекорд на жіночій стометрівці (10,49 секунди), встановлений у тому ж 1988 році, продовжує належати Флоренс Гріффіт-Джойнер.

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де виокремлені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор у Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.