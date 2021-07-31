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Олімпіада 2020 в Токіо

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Найшвидша стометрівка в історії Олімпіад! Відео рекорду

Олег Люлька Олег Люлька
31 липня, 17:12
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Ямайська бігунка Елейн Томпсон виграла "золото" на дистанції 100 метрів на Іграх-2020 у Токіо, встановивши при цьому новий олімпійський рекорд – 10,61 секунди
Елейн Томпсон виграла 100 метрів із рекордом
Елейн Томпсон виграла 100 метрів із рекордом / Фото: Reuters

На п'єдесталі опинилися ще дві спортсменки з Ямайки – Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс стала другою, поступившись переможниці 0,13 секунди, а Шеріка Джексон фінішувала на третій сходинці, програвши чемпіонці всього на 2 соті більше, ніж Фрейзер-Прайс.

Відзначимо, що попередній олімпійський рекорд (10,62) належав американці Флоренс Гріффіт-Джойнер і був встановлений 24 вересня 1988 на Олімпіаді в Сеулі. Він протримався майже 33 роки.

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Світовий же рекорд на жіночій стометрівці (10,49 секунди), встановлений у тому ж 1988 році, продовжує належати Флоренс Гріффіт-Джойнер.

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де виокремлені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор у Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
21
13
12
46
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
13
46
4
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
14
27
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
11
28
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
9
6
19
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
3
10
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7
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2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
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4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
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