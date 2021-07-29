Українець, відсторонений від Олімпіади через допінг, летить до Токіо: Мій старт – 5 серпня

Український легкоатлет Назар Коваленко відреагував на рішення незалежного органу по боротьбі з негативними явищами в легкій атлетиці про його відсторонення від Олімпіади-2020

/ Фото: Facebook

На Ігри-2020 до Японію намагаються не пустити метальника молота Михайла Гаврилюка, ходока Назара Коваленка і Наталю Пироженко-Чорномаз з естафети 4х400 м. Вони не встигли пройти три обов'язкові допінг-тести поза змаганнями з інтервалом не менше трьох тижнів протягом 10 місяців.

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"Друзі, товариші, вболівальники та всі, хто мене підтримує. Офіційно: я їду на Олімпійські ігри в Токіо. Виліт о 14:30 2 серпня із аеропорту Бориспіль. Хто хоче мене провести, чекаю на вас. Іншу інформацію буду коментувати після свого фінішу 5 серпня. Спасибі за підтримку і розуміння", – написав Коваленко у Facebook

А в коментарі до заслання на рішення AIU Коваленко додав: "Вирішуємо. Я їду, старт у меня 5 серпня ".

Раніше президент Федерації легкої атлетики України Равіль Сафіуллін розповів про ситуацію з трьома легкоатлетами , Яких усунули від Олімпіади вже в Токіо.

"Вони в останню хвилину відібрали на Олімпіаду і не встигали зробити ці 3 тесту. Вони в останні дні виконали норматив, завдяки чому потрапили до складу олімпійської команди. До цього вони не потрапляли. І ось їм потрібно було здати ці 3 тесту з інтервалом в 21 день, але не було стільки часу ", – сказав Сафіуллін Tribuna.com

Раніше від участі в Олімпіаді через скандали з допінгом вже усунули групу українських спортсменів – серед них тріатлоністка Юлія Єлістратова, гімнаст Олег Верняєв, важкоатлет Дмитро Чумак, боксер Євген Барабанов і призер чемпіонату світу в спортивній ходьбі Ігор Главан.