Русский
$ 27,69
33,01
  1. Спорт
  2. Новини тенісу

У крихітному бікіні українська тенісистка насолоджується життям в Майамі

23 березня, 09:37

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Леся Цуренко знялася з турніру через травму

Українська тенісистка Леся Цуренко мала виступити в кваліфікації турніру WTA 1000 в Майамі. Але знялася через травму. Однак це не позначилося на настрої спортсменки.

Реклама

Читайте також: Найпопулярніші дівчата українського спорту. Рейтинг

В Instagram Леся запостила еротичну фотографію в бікіні і підписала:

"Зберігайте позитивний настрій і насолоджуйтеся життям, що б не трапилося".

Читайте також:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Леся Цуренко тенісистка
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Дочка відомого тенісиста повністю роздяглася на задньому сидінні машини (фото)
Дочка відомого тенісиста повністю роздяглася на задньому сидінні машини (фото)Теніс
60 тисяч євро за секс з Джоковичем: модель розповіла про скандальну угоду
60 тисяч євро за секс з Джоковичем: модель розповіла про скандальну угодуТеніс
Послала поцілунок в вечірній сукні: Світоліна шіканула в Еміратах в українському ресторані
Послала поцілунок в вечірній сукні: Світоліна шіканула в Еміратах в українському рестораніТеніс
Тенісистка-красуня показала краєвид із шикарного готелю в Маямі
Тенісистка-красуня показала краєвид із шикарного готелю в МаяміТеніс
Світоліну ненавидить носій. Подивіться на її багаж
Світоліну ненавидить носій. Подивіться на її багажТеніс
"Перші три місяці лежала на дивані": хвора зірка тенісу дивом завагітнілаТеніс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти