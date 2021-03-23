У крихітному бікіні українська тенісистка насолоджується життям в Майамі

Українська тенісистка Леся Цуренко мала виступити в кваліфікації турніру WTA 1000 в Майамі. Але знялася через травму. Однак це не позначилося на настрої спортсменки.
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В Instagram Леся запостила еротичну фотографію в бікіні і підписала:
"Зберігайте позитивний настрій і насолоджуйтеся життям, що б не трапилося".
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