У крихітному бікіні українська тенісистка насолоджується життям в Майамі

Леся Цуренко знялася з турніру через травму

Українська тенісистка Леся Цуренко мала виступити в кваліфікації турніру WTA 1000 в Майамі. Але знялася через травму. Однак це не позначилося на настрої спортсменки.

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В Instagram Леся запостила еротичну фотографію в бікіні і підписала:

"Зберігайте позитивний настрій і насолоджуйтеся життям, що б не трапилося".

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