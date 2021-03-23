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В крохотном бикини украинская теннисистка наслаждается жизнью в Майами

23 марта, 09:37

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Леся Цуренко снялась с турнира из-за травмы

Украинская теннисистка Леся Цуренко должна была выступить в квалификации турнира WTA 1000 в Майами. Но снялась из-за травмы. Однако это не сказалось на настроении спортсменки.

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В Instagram Леся запостила эротическую фотографию в бикини и подписала:

"Сохраняйте позитивный настрой и наслаждайтесь жизнью, что бы ни случилось".

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Леся Цуренко теннисистка
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