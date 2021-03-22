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"Без ліфчика краще засмагається": олімпійська чемпіонка знялася топлес

22 березня, 10:46

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Катерина Боброва відпочиває на Мальдівах

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Катерина Боброва опублікувала пляжне фото з відпочинку на Мальдівах. Спортсменка сфотографувалася топлес.

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Не всім її підписникам це сподобалося. Багато обурилися відвертими знімками спортсменки. "Без ліфчика краще засмагається", – пояснила Боброва своє рішення.

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фігурне катання Екатерина Боброва
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