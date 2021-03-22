"Без ліфчика краще засмагається": олімпійська чемпіонка знялася топлес

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Катерина Боброва опублікувала пляжне фото з відпочинку на Мальдівах. Спортсменка сфотографувалася топлес.
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Не всім її підписникам це сподобалося. Багато обурилися відвертими знімками спортсменки. "Без ліфчика краще засмагається", – пояснила Боброва своє рішення.
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