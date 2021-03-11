Любителька олімпійського сексу показала своє ідеальне тіло

Знаменита бразильська спортсменка Інгрід Олівейра побалувала своїх підписників в соцмережах спекотними пляжними фото. Шанувальники стрибунки у воду зацінили відмінну фігуру і розглядали тату дівчини на її грудях.
Нагадаємо, що Інгрід Олівейра прославилася секс-скандалом на Олімпіаді 2016 в Ріо-де-Жанейро. В олімпійському селищі Інгрід хотіла зайнятися сексом з бразильським веслувальником Педро Гонсалвешем, для цього вона попросила свою сусідку вийти з кімнати. З Джованною Педросою вони виступали в дуеті на Іграх. Але Педроса позаздрила подрузі і поскаржилася до олімпійського комітету. Вибухнув скандал. В результаті Олівейра в дуеті з Педросою посіли останнє місце і вирішили більше не виступати разом.
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