Спекотна баскетболістка в прозорій білизні шукає жеребця для своєї стайні

Нещодавно зірка австралійського баскетболу Ліз Кембідж шукала Валентина, якому обіцяла все за прикраси. Тепер дівчина знову в пошуку.

Реклама

"Справжнього жеребця немає в моїй стайні. Я в пошуку" , – підписала серію мегавідвертих фото в Instagram Ліз.

В тренді Ізраїль проти стадіону Шухевича в Тернополі: реакція українського МЗС

Реклама

Елізабет Кембідж виступає за "Саутсайд Флайєрс" з жіночої Національної баскетбольної асоціації. У 2020 році вона стала чемпіонкою ліги. У складі збірної Австралії Ліз вигравала бронзову нагороду Олімпіади 2012 року, а на ЧС-2018 завоювала "срібло".

Читайте також:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама