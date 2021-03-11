Спекотна баскетболістка в прозорій білизні шукає жеребця для своєї стайні

Нещодавно зірка австралійського баскетболу Ліз Кембідж шукала Валентина, якому обіцяла все за прикраси. Тепер дівчина знову в пошуку.
"Справжнього жеребця немає в моїй стайні. Я в пошуку" , – підписала серію мегавідвертих фото в Instagram Ліз.
Елізабет Кембідж виступає за "Саутсайд Флайєрс" з жіночої Національної баскетбольної асоціації. У 2020 році вона стала чемпіонкою ліги. У складі збірної Австралії Ліз вигравала бронзову нагороду Олімпіади 2012 року, а на ЧС-2018 завоювала "срібло".
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