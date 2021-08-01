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Українська тенісистка запалює в Буковелі: яскрава фотосесія Марти в купальнику

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
1 серпня, 11:56
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Українська тенісистка Марта Костюк змушена була відмовитися від виступу на Олімпіаді в Токіо через травму. Але дівчина нагадала про себе яскравою фотосесією в купальнику
Марта Костюк відпочиває у Буковелі
Марта Костюк відпочиває у Буковелі / Фото: Instagram

Напередодні старту Олімпіади стало відомо, що Костюк не зможе виступити в Токіо через проблеми з плечем.

Втім, українка вже приступила до тренувань в Києві, а напередодні вирушила в Буковель, ймовірно, відпочити.

Там Марта сфотографувалася на балконі в жовтому купальнику, розпахнувши перед цим халатик. Виглядає ну дуже зухвало! Фото опубліковані в Instagram тенісистки.

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