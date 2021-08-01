Українська тенісистка запалює в Буковелі: яскрава фотосесія Марти в купальнику Поділитися Копіювати лінк

Українська тенісистка Марта Костюк змушена була відмовитися від виступу на Олімпіаді в Токіо через травму. Але дівчина нагадала про себе яскравою фотосесією в купальнику