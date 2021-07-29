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Дівчина динамівця повторила голе фото дружини гравця Шахтаря

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
29 липня, 09:44
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Українська тенісистка Ольга Янчук, яка народила дитину люксембурзькому вінгера Динамо Жерсону Родрігесу, поділилася з підписниками дуже відвертим знімком
Даша Савіна і Ольга Янчук
Даша Савіна і Ольга Янчук / Фото: Instagram

Сексапільна блондинка Ольга Янчук сфотографувалася для Instagram оголеною, лише злегка прикривши свою красу білими пелюстками.

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Цікаво, що свого часу схожою чуттєвої фотосесією відзначилася нинішня дружина захисника Шахтаря Валерія Бондаря Даша Савіна.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Ольга Янчук народила Жерсону Родрігесу сина, якого назвали Жерсон Джуніор.

Жерсон Родрігес і Ольга Янчук
Жерсон Родрігес і Ольга Янчук / Фото: Instagram

У червні Янчук заявила про розставання з Родрігесом, написавши: "З моменту нашої зустрічі минуло два чудових роки. Ми були кращими друзями, коханцями, партнерами. Між нами було багато всього, і це було прекрасно".

Жерсон Родрігес і Ольга Янчук
Жерсон Родрігес і Ольга Янчук / Фото: Instagram

Однак незабаром Ольга видалила ту публікацію, а потім виставила в Instagram фото з футболістом, і підписала його: "Люблю тебе, Жерсоне Родрігес". Вони возз'єдналися.

Дівчина Жерсона Родрігеса Ольга Янчук
Дівчина Жерсона Родрігеса Ольга Янчук / Фото: Instagram

Додамо, що у Жерсона Родрігес є син від попередніх стосунків.

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