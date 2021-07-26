Не потрапила на Олімпіаду – запалює в Instagram: гарячі фото української волейболістки

Людмила Осачук запалює в Instagram / Фото: Instagram
Спортсменка вирушила на відпочинок до Болгарії, звідки засипає свою сторінку в Instagram неймовірно гарячими фото.
Ми якраз проводимо голосування на Міс Україна на Олімпіади-2020. Людмила точно б склала конкуренцію головним українським красуням.
Людмила Осачук виступає за волейбольну команду з Луцька Волинь-Університет-ОДЮСШ. З нею вона вигравала срібні медалі чемпіонату України, а також двічі брала "бронзу".
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