Оголені дівчата зробили селфі з Руні, поки він спав

Колишній нападник Манчестер Юнайтед і збірної Англії 35-річний Вейн Руні на прізвисько Шрек потрапив у черговий скандал – цікаво, чи вибачить його дружина цього разу

Скандальні фото з Вейном Руні / Фото: Twitter

Після поразки від Солфорд Сіті 1:2 в передсезонному товариському матчі Вейн Руні, нині головний тренер Дербі Каунті, вирушив з друзями на вечірку.

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А незабаром в Twitter з'явилися знімки Вейна в оточенні напівроздягнених дівчат. З однією з них Вейн танцює на дискотеці. А решта фото зроблені вже з номера, де Руні спить на стільці – напівголі красуні роблять селфі на фоні зірки.

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Як повідомляють англійські ЗМІ, Руні розлютили ці фотографії, і він вирішив повідомити про це в поліцію, стверджуючи, що дівчата зробили ці знімки, коли він спав, без його дозволу. Тренер упевнений, що став жертвою шантажу.

Поліція почала розслідування.

Тим часом на Руні чекає окремий допит – у своєї дружини Колін, з якої вони в шлюбі з 2008 року і виховують чотирьох дітей.

Вейн Руні з дружиною і дітьми / Фото: Instagram.com

Раніше Колін не раз пробачала Руні зради, зокрема, коли Вейна зловили в нічному клубі в обнімку зі стриптизерками.